Mika Kobayashi es la última confirmada para el FestiGame 2022

!Atención a todos los fanáticos que esperan la nueva versión de FestiGame! Y es que el evento geek que se realizará el 12,13 y 14 de agosto en Espacio Riesco, ya que hay más sorpresas en cuánto al nuevo invitado de talla internacional.

«Con mucha alegría y después de intensas gestiones que nos permitieron tenerla en nuestro país, hoy podemos confirmar una gran noticia; la renombrada cantautora japonesa Mika Kobayashi, estará presente en la próxima edición presencial de FestiGame Fanta en agosto próximo», señalaron desde la organización del evento.

Cabe recordar que la privilegiada voz de las artistas es posible escucharla en varias series exitosas; Attack on Titan, Kill La Kill y Honkai Impact 3, entre otras. Pero los fanáticos no solamente podrán verla y oírla en vivo junto a todos los asistentes; sino que también podrán conocerla mediante los meet and greet disponibles.

¿Quiénes fueron los otros confirmados para la nueva versión del evento geek?

Con la confirmación de la visita de Mika, se completa el listado de invitados internacionales, que incluyen a Gerardo Vazquez (actor mexicano de doblaje de personajes como Megatron, Nick Fury, Miaw de Pokemon, Escanor de los 7 Pecados Capitales).

También, dentro de los invitados internacionales también se confirmó a Miguel Angel leal – Mike (actor mexicano de doblaje de personajes como Eren Jaeger de Attack o Titan, Ash Ketchum de Pokemon, Taishi Yagami de Digimon o Meliodas de los 7 pecados capitales).

Asimismo, también dirán presente los cosplayers KOKOA (Panamá) y Twiin Cosplay (José María Arroyo y Juan Carlos Tolento desde México).

Normas sanitarias para el FestiGame Fanta 2022

FestiGame Fanta 2022 tendrá una especial preocupación por mantener las normas sanitarias requeridas por la situación actual y que involucran un evento de esta envergadura. Por ello, se respetarán los aforos indicados por las autoridades y se les solicitará a todos los asistentes al evento:

Uso obligatorio de mascarilla.

Tener pase de movilidad al día.

Seguir las instrucciones dispuestas por la producción en el lugar, con el objetivo de cumplir a cabalidad estos protocolos y todos los requerimientos de salud y autocuidado necesarios.

Puedes acceder y comprar las entradas disponibles a través del sistema de Ticketplus, que varían desde los $20.150 y los $74.750.