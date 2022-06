Lucila Vit se refiere a supuesto triangulo amoroso con Rafael Olarra

Lucila Vit llenó de ternura las redes sociales a comienzo de abril, después de compartir un registro tras convertirse en madre por primera vez. En ese momento compartió con la pequeña mano de su hija Agustina y la mano de su pareja, el exfutbolista y ahora comunicador, Rafael Olarra.

Este mismo tema fue tema de conversación en el espacio de Julio César Rodríguez en Chilevisión, «Pero con Respeto». Además, la trasandina se refirió a su carrera profesional en nuestro país e hizo un repaso de su vida.

Otra artista que tocaron en el programa del JC qué le dicen, fue una polémica que impactó al mundillo de la farándula en su día; el supuesto triángulo amoroso de Lucila Vit con Rafael Olarra. Todo mientras el ex jugador estaba pololeando con la comunicadora, Natalia Mandiola.

Lucila Vit frenó en seco todos los rumores

«No tengo nada que ocultar, obviamente que molesta cuando las cosas son mentiras y cuando no van a la fuente principal, porque se habló de algo nada que ver», explicó de entrada la modelo argentina, según reportó La Cuarta.

De la misma forma, Lucila Vit continuó aclarando «se decía que yo me había mentido en un triángulo, yo viviendo en México, como que me habían visto acá. Y yo estaba allá en la pandemia, no podía viajar, era un poco ilógico», agregó en su defensa la trasandina.

La misma ex chica Yingo señaló que no entendía por qué se inventaba tanta cosa alrededor del mismo tema. «Es feo cuando se meten en tu vida y mienten, es lo peor», continuó expresando en la pantalla chica.

Asimismo, siguió detallando que la pasó mal cuando empezaron todas las especulaciones, que tiene su conciencia tranquila y ratificó tajantemente su versión respecto al tema. «Jamás me metería en una relación», remató Lucila Vit.