Ojo con las siestas: Estudio asegura que estarían relacionadas al alzhéimer

¿A quién no le gusta tomar una siesta en la tarde de vez en cuando? Y es que llegar a cerrar las pestañas, aunque sea tan solo un momento, antes de seguir con la tarde o la noche. Sin embargo, según afirma un nuevo estudio, esto podría ser más peligroso de lo que parece.

El paper asegura que los adultos mayores que duermen siestas al menos una vez al día de más de una hora, mostraron un 40% más de probabilidades de desarrollar alzhéimer.

Preocupantes cifras para los abuelitos

El estudio publicado en The Journal of the Alzheimer’s Association; fue escrito por profesionales de la Universidad de California en San Francisco. Una de las personas que trabajaron en el estudio fue la psiquiatra Yue Leng.

Leng aseguró con respecto al estudio que «el exceso de siesta diurna y su relación con la demencia se mantenía; incluso después de ajustó la cantidad y calidad del sueño nocturno«.

Los resultados del estudio tienen relación directa con investigaciones anteriores; los cuales, según Futuro 360, descubrieron que dormir siestas de más 30 minutos pueden provocar un deterioro cognitivo.

«Creo que el público no es consciente de que el alzhéimer es una enfermedad cerebral que a menudo provoca cambios en el estado de ánimo y en el comportamiento del sueño»; aseguró respecto al estudio Richard Isaacson, doctor experto en el tema de la Universidad de Florida.

«Las siestas excesivas pueden ser uno de los muchos indicios de que una persona podría estar en camino a un deterioro cogntiva, y podría requerir una evaluación en persona con un médico», añadió Isaacson.

Sin duda una información preocupante, sobre todo para las personas mayores; quienes ahora también deberán preocuparse de no entregarse demasiado a los brazos de morfeo si no es de noche. O, por otra parte, de ir al médico si es que no pueden evitar quedarse dormidos en las tardes.