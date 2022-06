Paty Maldonado sobre volver a la televisión: «No más matinales»

Como ya es costumbre, una de las figuras más polémicas que ha pasado por la televisión chilena volvió a la palestra. Estamos hablando de Patricia Maldonado, quien siempre protagoniza polémicas en su programa de YouTube, «Las Indomables».

En el espacio, la Paty se tomó el tiempo de hablar en contra de la tarotista Venessa Daroch; quien hace poco se hizo viral por afirmar que el popular cantante Michael Jackson está vivo, y que regresará pronto.

Y es que Maldonado le tenía hace rato sangre en el ojo a la tarotista; quien en una entrevista con Tiempo X reveló que supuestamente le iría mal a la polémica ex-rostro de Mega. «Yo creo que en su programa es más libre que en TV, por lo tanto, conociendo a ella que le gusta la libertad, no le convendría«.

Asimismo, agregó: «no la veo guiada por alguien. Igual juegan las lucas, para todos. Si alguien le ofrece buenas lucas y le dijera ‘Paty, aquí vas a poder hacer lo mismo que tu canal, pero en TV’, cosa que no creo, y por tantas lucas, yo creo que lo haría feliz, pero está bien en su canal«.

La furiosa respuesta de Maldonado

Fueron estas palabras que causaron la furia de Maldonado, quien en su espacio digital respondió la adivinación de Daroch afirmando: «Hoy me preguntaban si volvería a la televisión, porque me sacaron la suerte y dicen que yo volvería, pero no me acomoda la plata. Y no, no es por plata».

Asimismo agregó: «Yo quiero ser libre en la televisión, y hoy tengo este canal donde soy libre, donde puedo decir lo que quiera, dentro de lo que corresponde, pero no tengo un editor en mi oreja. No tengo nada que hacer en la televisión abierta, se terminó esa etapa«.

Por otra parte, la Maldonado concluyó afirmando que: «sí puedo volver, pero a un programa bajo mis condiciones y en la noche. Y un fin de semana. No más matinales, terminaron para mí. Chabela«, según reportó La Cuarta.