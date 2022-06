«Por tener pechos muy grandes»: Influencer acusa discriminación de aerolínea

¿Quién no se ha sentido discriminado por su físico en más de una ocasión? Resulta que precisamente esto es lo que está reclamando una popular influencer gringa; quien aseguró que no la dejaron entrar a su vuelo porque «sus pechos son muy grandes».

La chiquilla, quien se hace llamar Mary Magdalene (María Magdalena en inglés) en redes sociales; asegura que la compañía American Airlines la bajó de su vuelo por culpa de una «reveladora polera» que usó para devolverse desde Canadá.

«Obviamente, (mis pechos) fueron la razón de la por qué me expulsaron. Todo porque me veo ‘demasiado explícita’ y eso no es una razón legal. La azafata entonces me dijo que me echaron porque ‘estaba durmiendo’ y no la ‘estaba escuchando’«, afirmó la chiquilla a través de su Instagram.

«No entiendo como hay personas que dicen que está bien que me hayan echado del vuelo por lo que estaba empleando. Las mismas reglas deberían ser aplicadas para todo el mundo; no es justo que diferentes cosas apliquen para diferentes personas por su apariencia. La discriminación es mala para todos», añadió.

«Si una chica de pecho pequeño utilizara lo mismo que yo, no le dirían nada. Esta discriminación a los cuerpos alterados es bastante común», concluyó la chiquilla.

Finalmente, Mary afirmó que demandará a la empresa por la «asquerosa y deshumanizante» discriminación que vivió.

La defensa de la Aerolínea

Sin embargo, la empresa salió a defenderse, asegurando que no expulsaron del vuelo. De hecho, los trabajadores del avión aseguraron que Mary se sentó en diferentes lugares antes de que la nave despegara; y que todos fueron asientos que ella no había comprado.

Según reportó TMZ, los empleados de la aerolínea aseguran que la mujer estaba «intoxicada con alguna sustancia» y que se «veía inestable». Fue por esto, que el capitán del avión pidió que la mujer se bajara. Mary dejó el avión sin reclamos; y no hubo necesidad de llamar a la policía.