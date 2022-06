«Che Copete» protagoniza el video oficial de «Qué se hace?»: El nuevo tema de Nickoog y Standly

El mundillo del espectáculo nacional cada vez se acerca más al género urbano nacional que ha experimentado un alza espectacular durante este 2022. Primero fue la aparición de Pailita en el cumpleaños de Alonso «Monito» Vidal. Después, el mismo cantante apareció en el #SinEditar de Pamela Díaz, al igual Polimá Westcoast y Pablito Pesadilla.

Otro detalle no menor fue la aparición de famosillos en los videos musicales urbanos. Tal es el caso de Ignacia Michelson, quién protagonizó el registro oficial del tema «Bobo» del joven artista «El Maniako The Boost». Mismo caso ocurrió (y de forma inesperada para muchos) con Ernesto Belloni, quien encarna al personaje «Che Copete». El ex rostro de Morandé con Compañía apareció en el videoclip del último sencillo de Nickoog y Standly, «Qué se hace?».

«Llegaron a la tevé a color»

En un programa ficticio del espacio denominado «Che Copete TV» marcó el inicio del novedoso y entretenido videoclip que actualmente cuenta con más de 334 mil visualizaciones en YouTube y está posicionado en el cuarto lugar de las tendencias musicales de la plataforma.

«Me pareció interesante participar para llegar un poquito más a los jóvenes que están en otra. El Standly me decía: ‘tío Che usted es épico'», expresó Ernesto Belloni según rescató La Cuarta, sobre su participación en la trama descontrolada de «Qué se Hace?».

Asimismo, el actor que interpreta «Don Che» indicó que hay que ponerle atención a estos dos jóvenes artistas urbanos nacionales, porque «son geniales».

«Lo pase súper, aportando lo que más se podía, tratando que mi participación fuera un aporte, había un muy buen equipo de producción con un director muy inteligente», complementó Ernesto Belloni acerca del trabajo de «Hazla», quien ya ha trabajado para Pailita, Galee Galee, en otros exponentes musicales.

Recordemos que esta no es la primera aparición del actor y comediante en un video musical. La última vez en 2001 con el tema «Bronceado de Cantina», un tema de Los Mox!