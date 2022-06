Denise Rosenthal deja la escoba en TikTok con coqueto bailecito

Sin duda, una de las chiquillas que más saca suspiros a través de redes sociales es la popular cantante Denise Rosenthal. Y aunque la ex-estrella televisiva adolescente se casó hace poco con Camilo Zicavo; esto no detiene a los aburridos de internet de seguir inundándola en halagos por su físico.

Ahora, Rosenthal volvió a subir uno de sus famosos bailes de TikTok; dejando la embarrada en la red social de la nota musical nuevamente. Fue así que la cantante sorprendió a sus fans siguiendo uno de los trends más populares de la plataforma.

Denise Rosenthal sigue encantando a sus fans

Al ritmo de la canción «Logo Dance» de El Alfa, la cantante lo dió todo bailando en un pequeño traje púrpura. Sin embargo, y a pesar de lo estupenda que se ve la chiquilla; sus fans no pudieron evitar un detalle crucial en el video.

Y es que muchos de sus seguidores quedaron impactados por la apariencia de Denise. No fueron pocos los que aseguraron que la artista se veía «muy diferente» en comparación a videos anteriores.

Según reportó La Cuarta, algunos de los comentarios que dejó el registro fueron: “Si no veo el nombre del perfil, ni me daba cuenta que era ella”, “no la reconocí”, “se ve demasiado distinta”, “ni me di cuenta que era ella” y “es idea mía o se ve diferente”. Aún así, la chiquilla se llenó de elogios y aplausos por su osado bailecito.

La artista y sus fotitos a todo cachete

Una de las cantantes nacionales que brilló en el escenario del recinto capitalino fue Flor de Rap, quien sorprendió con un par de sorpresitas; la aparición de los Power Peralta y Denise Rosenthal, con quienes cantó los temas «Maña» y «Báilalo Mujer». Y precisamente hablando de la también actriz nacional, ella fue la encargada de encender el escenario y las redes con un osado vestuario.

«Esta me faltaba», expresó Denise Rosenthal a través de su TikTok junto con un video que dejó a más de alguno o alguna con un infarto. La cantante nacional realizó un sensual baile al estilo del tema «Envolver» de Anitta, con un vestuario de mezclilla donde dejó poco a la imaginación.

Además de dejar boquiabiertos al más de millón de seguidores en su red social, se mostró fiel a su estilo tirando la talla. «Casi me salen los zapatos haha. Pero el show debe continuar jijiji», agregó la interprete de «Agua Segura». Mira el video aquí.