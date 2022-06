¿Por qué dicen que Gerard Piqué engañó a Shakira con la madre de un compañero del Barcelona?

El rumor de la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira ha escalado de forma exponencial. Un podcast local de dos periodistas confirmó que el futbolista del FC Barcelona engañó a la cantante y que se separarían.

Además, un medio catalán señaló que la mujer con la que Piqué le fue a infiel a Shakira es 15 años menos; ella sería rubia, una estudiante, tendría 20 años y sería anfitriona de eventos. «La aparición de esta joven en la vida de Piqué, podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal; pese a que desconocemos la naturaleza de la relación entre ellos», señaló el medio local, El Periódico.

Pero este perfil de una joven chica no sería el único rumor que anda rondando por el país ibérico, ya que también surgió una información mucho más polémica relacionada a un compañero del club catalán.

«Shakira atrapó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona Pablo Gavi. Gavi no está al tanto del incidente», indicó un periodista turco de nombre Melih Esat Acil, entregando una desconocida y polémica información.

⚡️ Shakira caught Gerard Pique having an affair with another woman. That woman turned out to be the mother of young Barcelona star Pablo Gavi. Gavi is unaware of the incident. (El Periósico)

Anything happens to you and me in the world where Shakira was cheated on! 🙄 pic.twitter.com/JQS4yv9l7y

— Melih Esat AÇIL 🇹🇷 (@melihesatacil) June 2, 2022