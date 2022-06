¿Cuál es la canción que la habría dedicado Shakira a Gerard Piqué tras la supuesta infidelidad?

España está ardiendo después de que se conociera la noticia de una supuesta infidelidad del futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué y a Shakira, la reconocida cantante a nivel mundial.

La primera información la dio un podcast realizado por las periodistas Lara Fa y Lorena Vásquez. Allí afirmaron que la interprete de «La Tortura», se había enterado de que Piqué la había engañado y que habría tomado la decisión de separarse del defensa español.

¿Cuál sería el tema que Shakira le dedicó a Piqué?

Hace poco más de un mes, Shakira lanzó una nueva canción junto a Rauw Alejandro titulada «Te Felicito». El tema actualmente posee el lugar 16 de los videos musicales más populares del mundo con más de 59 millones de vistas en YouTube.

Y en medio de los rumores del terminó de la relación de más de diez años, la letra llama mucho la atención e incluso el video. «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso», indica el inicio de la canción de la colombiana.

Incluso, se ha viralizado mucho en TikTok el punto donde Shakira hace el gesto de «paz» con sus dedos. Este detalle coincide con las celebraciones de Gerard Piqué cuando marca un gol, donde realiza el mismo gesto con sus dos manos cruzadas.

¿Quién sería la chiquilla involucrada?

Después de que se filtrara la anterior información, se reveló el perfil de la mujer involucrada en la polémica. Según el medio catalán denominado El Periódico, la joven que conquistó a Pique tendría solo a 20 años y sería rubia. Aparte, que sería una estudiante y trabajaría como anfitriona de eventos.

«La aparición de esta joven en la vida de Piqué, podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal; pese a que desconocemos la naturaleza de la relación entre ellos», detalla el medio antes mencionado. Asimismo, se recordó que el futbolista de 35 años tiene un departamento de soltero en la zona alta de Barcelona.

Esta última minucia es importante, ya que se le ha visto yendo y viniendo a esa propiedad durante el humor de su ruptura con la cantante colombiana de 45 años. De la misma forma, el medio informa que esta propiedad tiene un acceso privado y que además el futbolista estaría visitando las discotecas catalanas de una forma «desatada».