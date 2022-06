«Soy alcohólica»: La dolorosa confesión de Katherine Orellana

Desde su paso por ‘Rojo: Fama contra fama’, Katherine Orellana se ha convertido en una de las figuras más reconocidas por el público. A pesar de que su carrera musical no tuvo el éxito que esperaba, de todas formas la chiquilla cuenta con un fiel público que la sigue en todos sus proyectos.

Por lo mismo que la cantante siempre se mantiene en contacto con ellos a través de su cuenta de Instagram. Espacio donde recientemente hizo una transmisión en vivo en la que se refirió a sus problemas con las adicciones y en qué se encuentra actualmente.

Según reportó Radio Corazón, hace un tiempo Katherine Orellana reveló algunos oscuros detalles sobre el tiempo en el que comenzó a consumir cocaína, la que mezclaba con alcohol; y el fuerte llamado de atención de su retoño que la llevó a dejar de lado esta vida.

Katherine Orellana pela a sus familiares

Por más que a uno le gustaría llevarse bien con sus familiares, no siempre se puede lograr el objetivo. Eso bien lo sabe Katherine Orellana, quién aprovechó sus redes sociales para lanzarle sin filtro algunos mensajes a los integrantes de su familia.

A través de una serie de videos compartidos en su cuenta de Instagram, la «morenaza de Rancagua» aprovechó la ocasión para delatar algunas actitudes de su clan familia, cuando ella estaba en su peak de fama.

“Me importa un reverendo pi… toda mi familia porque son todos unos we… interesados. Cuando yo estaba en ‘Rojo’ llegaban todos los we** al asado; mi tía, mi tío, pero ahora los giles cul** no son cahuineros, no son nada, se hacen los weo.. giles cul… interesados”, comenzó diciendo Katherine Orellana en las polémicas stories contra su familia.

“Todos los weo…, porque todos son unos interesados de mierda, hace mucho tiempo no comparto con nadie de mi familia, lo peor es que todos le prestan ropa a mi mamá, porque mi mamá les presta plata”, agregó.

Finalmente, Katherine Orellana expresó que todos sus familiares eran mala onda con ella. “Después todos preguntan Kathy qué te pasa, si imagínate que en mi propia familia me flagelan, son todos tan bastardos (…) la capacidad de cara de raja de unos tíos que tengo”, concluyó la ex Discípulo del Chef.