«No subas cosas mías pendejo»: Nodal responde a broma de J Balvin y aparece Residente

El pasado 3 de marzo, Residente dejó la grande en la industria de la música y en todo el mundo, después de que el DJ argentino, Bizarrap, subiera la sesión 49 a su YouTube donde el ex Calle 13 se fue en picada contra J Balvin.

El video que ya suma más de 105 millones de visualizaciones en YouTube, tuvo varios dardos directos al cantante colombiano; «Pendejo mentiroso»; «tu eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan»; «bobolón»; «cobarde»; corderito mancebo»; «racista»; «imbécil con tinte de cabello», y «fracasado» fueron solo algunas de las frases de Residente en su famosa tiradera contra el interprete de «Sigue».

Pero este disputa internacional no se olvidó, ya que después de la tiradera del peruano «Faraón Love Shady» a Residente, vino recientemente una polémica más grande. Esto después de que J Balvin hiciera una comparación de fotografías suya y la del cantante y compositor mexicano, Christian Nodal. «Encuentras las diferencias», lanzó entre risas el colombiano dejando la grande sin saber lo que se vendría.

¿Esto lo hago para divertirme parte 2?

El cantante mexicano de 23 años llamado Christian Nodal y con éxitos como «Botella tras Botella», no le permitió la «bromita» a J Balvin y disparó con todo. «Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tu y la mía la subió la prensa», respondió Nodal a través de sus historias de Instagram.

Pero J Balvin no se quedó ahí y subió una publicación con sarcasmo diciendo «la foto se ve linda, es una foto linda con una buena intención». Y seguido ello, lanzó entre risas «esta tarde ando bromista» y explicó la situación con un poco más de seriedad. «Lo compararon conmigo, me comparan con él o lo que sea la foto, estamos bonitos los dos. Yo me siento sexy, confiado, seguro. Se lo toma mal, eso ya es problema de él. Uno ya puede hacer un chiste porque se ponen sensibles», continuó diciendo J Balvin y además agregó que la tiradera del mexicano «sea romántica y que venda».

Esta última declaración del colombiano fue porque Christian Nodal anunció una tiradera en contra del interprete de «Qué más pues». Pero no sin antes recordar a Residente escuchando su tiradera y lanzando varios dardos contra J Balvin; lo acusó de «no tomarse las pastillas», además hablar de la salud mental y después burlarse de él.

«Te dio una patada en el culo Residente y no aprendiste, yo creo que te gusto. Pero conmigo no te va gustar porque yo uso botas vaqueras. Ojalá me respondas. Y no toda la tiradera va ser para ti; pero si quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria», lanzó con todo Nodal mediante las historias de su red social.

Asimismo, remató el tema diciendo «¿Quieres burlarte? ¿Hacer reír a la gente? Simplemente canta en un vivo en tu Instagram, no subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo», señaló con todo el cantante mexicano quien fue etiquetado por el mismo Residente, entre toda la polémica y con el tema «Limón Con Sal».