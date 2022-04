¿Qué respondió J Balvin ante la polémica y viral tiradera de Residente?

Residente reventó las redes sociales el pasado 3 de marzo, cuando se publicó la polémica «tiradera» a J Balvin en la sesión numero 49 del DJ argentino, Bizarrap. El video marcó la pauta mundial por el ataque directo al cantante colombiano. El registro superó los 85 millones de reproducciones y se posicionó entre los 57 videos musicales más vistos de YouTube.

Cabe destacar que en septiembre de 2021 Residente comenzó toda la discusión en redes sociales, un video dirigido a J Balvin, por su supuesto boicot a los Latin Grammy. «Pendejo mentiroso», «tu eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan», «bobolón», «cobarde», corderito mancebo», «racista», «blanquito de colegio», «imbécil con tinte de cabello» y «fracasado»; fueron algunas de las flores que lanzó el puertorriqueño a J Balvin.

La tan esperada declaración del colombiano

Muchos artistas de la industrial musical se refirieron al polémico video publicado a comienzos del pasado marzo. Sebastián Yatra, Ricardo Montaner y Alejandro Sanz solo fueron algunos de los conocidos cantante que se refirieron a la tiradera tanto negativamente como positivamente.

Pero una declaración esperada, era la del mismo J Balvin quien por fin se refirió al tema en conversación con el medio «Dímelo King».

«Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordo», lanzó el artista colombiano sobre la gran polémica según rescató La Tercera.

El colombiano también se refirió a la linea de «merchandising» de hot dogs que creó, tras la critica del mismo Residente, tanto en septiembre de 2021 como en la famosa tiradera. «Yo camino por ahí y veo mucha gente con la gorra de los perros calientes, los hoodies del hotdog, estoy tranquilo», agregó.

Pero el último aspecto más importante de la entrevista, es la posible reconciliación entre ambos artistas musicales. J Balvin fue claro; dejó las puertas abiertas para hablar del tema y solucionarlo, pero no como amigos.