«Una masacre innecesaria»: Ricardo Montaner reaccionó ante la tiradera de Residente

La sesión musical entre Bizarrap y Residente sigue dando que hablar. Y es que la polémica que comenzó en septiembre pasado por una critica de Residente a J Balvin, por querer sabotear los Latin Grammy, sigue más vigente que nunca.

Después del video publicado en el canal de YouTube del Dj argentino, las redes sociales estallaron y las reacciones no se hicieron estallar. El primero fue Sebastián Yatra, quien no apuntó a nadie. Caso distinto es el de Ricardo Montaner, quien apuntó directamente a Residente y lo aconsejó.

No hacía falta tanto frío

La réplica del cantautor líder del clan Montaner, se publicó a través de su Twitter personal. Quien calificó de forma negativa las palabras de Residente.

«He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre», inició el artista musical.

Asimismo, Ricardo Montaner continuó diciendo «lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa».

El cantante insistió que hay lugar para todos los artistas y realizó una especial invitación a René Pérez (nombre real de Residente).

«Yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo», agregó.

Finalmente afirmó que un día ambos artistas entenderán que toda la polémica no era para nada necesaria, y volvió a insistir en un abrazo fraterno. «No hace falta tanto frío», remató.

Un mensaje totalmente opuesto

En un vereda contraria al mensaje de Ricardo Montaner, el cantante español Alejandro Sanz aplaudió el trabajo de Residente y Bizarrap. Además, cabe recordar que en 2016 tuvieron una discusión en la edición de La Voz México.

«Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz», aseguró Alejandro Sanz a través de la misma red social que su colega en la industrial de la música.