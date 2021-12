Finita: Katherine Orellana peló sin filtro a sus familiares

La ex chica Rojo compartió un video donde se descargó contra sus familiares con quiénes al parecer no mantiene una buena relación.

Por más que a uno le gustaría llevarse bien con sus familiares, no siempre se puede lograr el objetivo. Eso bien lo sabe Katherine Orellana, quién aprovechó sus redes sociales para lanzarle sin filtro algunos mensajes a los integrantes de su familia.

A través de una serie de videos compartidos en su cuenta de Instagram, la «morenaza de Rancagua» aprovechó la ocasión para delatar algunas actitudes de su clan familia, cuando ella estaba en su peak de fama.

“Me importa un reverendo pi… toda mi familia porque son todos unos we… interesados. Cuando yo estaba en ‘Rojo’ llegaban todos los we** al asado; mi tía, mi tío, pero ahora los giles cul** no son cahuineros, no son nada, se hacen los weo.. giles cul… interesados”, comenzó diciendo Katherine Orellana en las polémicas stories contra su familia.

“Todos los weo…, porque todos son unos interesados de mierda, hace mucho tiempo no comparto con nadie de mi familia, lo peor es que todos le prestan ropa a mi mamá, porque mi mamá les presta plata”, agregó.

Finalmente, Katherine Orellana expresó que todos sus familiares eran mala onda con ella. “Después todos preguntan Kathy qué te pasa, si imagínate que en mi propia familia me flagelan, son todos tan bastardos (…) la capacidad de cara de raja de unos tíos que tengo”, prosiguió la ex Discípulo del Chef.

Salió aclarar sus dichos

Rápidamente los videos de Katherine Orellana se tomaron las redes sociales, siendo viralizados de forma flash. Esto causó que la chiquilla fuera duramente criticada, inclusos algunos dijeron que estaba pasada de copas.

Ante los comentarios de los cibernautas la cantante salió a explicar su comportamiento. “No estoy curá, yo hablo así, chora y toda la hue… Si estuviera copeteada lo diría, no me da lata decir esa hue… me importa un pic… hace rato me está importando una raja lo que digan de mí”, lanzó Katherine Orellana.

“No estoy alterada ni estoy loca, pero cuando me descargo tiene que ser en el momento porque tengo rabia y no me voy a aguantar”, precisó.