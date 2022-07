Adriano Castillo en el nuevo capítulo Qué Dice Chile Prime: «Sumamos unos 230 años entre los cuatro»

El programa de concurso familiar «Qué dice Chile Prime», conducido por Martín Cárcamo, tendrá un nuevo capítulo esta noche a las 22.30 horas. El espacio nuevamente tendrá a dos equipos de celebridades que jugarán para conseguir un millonario premio que se destinará a una fundación.

En el capítulo de hoy se enfrentará un equipos de amigos contra un equipo de amigas. El primero serán los «Lolosaurios», que estará compuesto por el actor, Adriano Castillo; el animador, Leo Caprile; el locutor radial, Pato Torres, y el panelista de tevé, Nacho Pop.

Ellos se enfrentarán contra las «Como el vino». Este equipo estará compuesto por la actriz Pepi Velasco; la también artista, Magdalena Max Neef; la actriz, Catalina Guerra, y la comediante, Pamela Leiva.

El nuevo duelo del estelar de Canal 13

El equipo ganador donará un premio de 2 millones de pesos a la Fundación Refugio de Cristo, que desde hace 70 años le da residencia a menores de edad en situación vulnerable en la V Región.

“Yo temía que no se me iba a ocurrir nada para responder, pero creo que salvé con decencia. El programa me entretiene siempre, y este en particular, me gustó mucho porque fue muy agradable reencontrarse con grandes amigos con quienes nos conocimos en ‘MasterChef'», aseguró Adriana Castillo sobre su participación en Qué Dice Chile Prime.

Asimismo, procedió a explicar la razón del nombre del equipo. «Somos ‘Lolosaurios’, porque yo creo que sumamos unos 230 años entre los cuatro”, explicó el actor.

«Obviamente, si a mí me invitan a un programa familiar, entretenido, para pasarlo bien con los colegas actores y mis amigas, y más aún para apoyar a una fundación. Yo digo: ‘¡Vamos! ¡Voy feliz!», dijo por su lado Catalina Guerra.

La versión prime del programa se sumó en mayo pasado a la tercera temporada vespertina estrenada en abril. Esto significa que el programa en total, suma más de 250 capítulos en casi un año en pantalla.