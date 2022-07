Christell y su enorme emoción por su vestido de bodas: «Mi mamá lloró»

Christell Rodríguez es sin duda una de las chicas reality más reconocidas de la TV chilena. Y no hace mucho, es que la chiquilla confirmó que aceptó la propuesta de matrimonio de su pololo Roberto Parra. Para revelar las noticias, la cantante compartió una romántica publicación posando junto al afortunado y mostrando el anillo de compromiso.

Desde ese momento que los seguidores de la ex chica Rojo han estado vueltos locos por saber más detalles de lo que será el casorio, preguntándole todo tipo de información con relación a la ceremonia. Pero pese a esto, ha logrado mantenerse en silencio, compartiendo solo lo justo y necesario.

Y desde que sonaron por primera vez las campanas de boda; los seguidores de la ex-niña Rojo han estado locos por descubrir nuevos detalles del casorio. Pero pese a esto, ha logrado mantenerse en silencio, compartiendo solo lo justo y necesario.

Christell revela detalles de su vestido de novia

Ahora, durante una reciente sesión de preguntas y respuestas; Christell Rodríguez confirmó que el matrimonio se llevará a cabo en Febrero. Asimismo, aseguró que con su pareja decidieron oficializar su relación en Viña del Mar.

Sin embargo, uno de los detalles de la boda que más ha compartido Christell; es la forma, color y diseño de su vestido de novia. Todo, porque la chiquilla partió con una amiga cercana a elegir la sagrada pieza de ropa.

«La verdad es que pensaba que eso solo pasaba en los programas de los gringos, pero no. Realmente fue súper emocionante, no solo lloré yo, lloró mi amiga, la Cami, lloró la mamá de la Cami. Y mi mamá lloró después de que la llamé, pero sí, fue súper emocionante» afirmó Christell Rodríguez, según reportó Radio Corazón.

«Yo encuentro que mi vestido tiene muchas cosas de mí y de mi amiga, porque ella puso sus ojos en él y dijo ese es, así que eso también lo hace mucho más especial. Y tiene de todo. Fue una experiencia súper desafiante, porque de partida a mi no me gusta probarme ropa, entonces ya era como que, no sé, las cosas no me iban a quedar, pero fue una experiencia increíble», cerró la ex-Rojo.