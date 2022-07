Cristián de la Fuente en «Bad Boys»: «Nadie quiere hablar porque lo funan»

Sin duda, una de las figuras más polémicas de la farándula del último tiempo es Cristián de la Fuente. Y recientemente, el actor volvió a marcar la palestra luego de aparecer en el programa de Franco Parisi, Bad Boys. En el espacio, de la Fuente habló sobre las críticas y ataques que sigue recibiendo por manifestarse a favor del Rechazo.

En esa línea, y sobre la Convención Constitucional, el actor afirmó: «La (nueva) Constitución tiene cosas buenas. Hay cosas que se han hecho para que la (nueva) Constitución sea mejor. Pero hay cosas que son muy malas, y basta que haya una cosa muy mala o dos muy malas, para rechazarla. Porque el ‘aprobar para reformar’ es una mentira».

¿Por qué Cristián de la Fuente votará rechazo?

«A mí que me afecta el tema de la seguridad, porque le pegaron un balazo a mi hija. Y digo, que desmilitaricen a Carabineros para mí no es una buena idea, que se saque el Estado de Emergencia entre los Estados de Excepción no es una buena idea. Solo con esos dos», explicó el actor, entregando las razones de las por qué votará Rechazo.

Sobre los ataques que recibe por su decisión en tanto al plebiscito, el actor afirmó: “Solo eso dos y yo digo que son malos, y nadie te los puede rebatir. ¿Qué es lo que hacen? ‘Cristián es hueón’, ‘Cristián es facho’, ‘Cristián es mal actor’, ‘Cristián no le ha ganado a nadie’, me han dicho que ‘Cristián es gay’. Entonces, empiezan a atacar a la persona porque no pueden atacar la idea”.

“Yo sería feliz quedándome callado, el dólar llegó a luca. Yo gano en dólares. Yo sabía que esto iba a pasar, que el dólar va a seguir subiendo. Podría estar callado viviendo acá, ahora estoy en Estados Unidos. Trabajo en Estados Unidos y gano en dólares. Y que me importe diez pepinos lo que pase en Chile“, agregó, según reportó Radio ADN.

Finalmente, el actor agregó: “Pero yo no puedo ver como mi país se va a la cresta, cuando yo he vivido acá y he visto a compañeros y amigos míos, que Cuba se fue la cresta, que Venezuela se fue a la cresta. Entonces uno trata de transmitir esa idea para que por lo menos diez personas lo escuchen, veinte. Nadie lo transmite por miedo. Cualquier persona que piense diferente, se lo funan. Entonces nadie quiere hablar“.