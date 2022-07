Cristóbal sobre ser el suegro de Christiane Endler: «Es una niña maravillosa»

Cómo ya es costumbre, ayer sábado se emitió un nuevo episodio del programa de conversación y cocina La Divina Comida. En este participaron: Pamela Villalba, Daniela Palavecino, Gianfranco Marcone y Marco Antonio Orozco (Cristóbal). Sin embargo, y a pesar de que compitieron para ser el mejor anfitrión de la noche, las palabras del cantante fueron las que más llamaron la atención.

Todo, porque durante la segunda jornada del capítulo, el cantante de la Nueva Ola fue quien recibió a los otros tres invitados. Y fue en dicha instancia que Daniela Palavecino le entregó un especial regalo: una camiseta roja con el número uno impreso en la espalda, en la que decía “el suegro de Chile”.

«El suegro de Chile»

Al recibir el regalo, Cristóbal respondió: “La camiseta de mi nuera, Christiane Endler. Un siete, es una niña maravillosa. Se casó con mi hija, Sofía, su kinesióloga. Son dos personas magníficas, se aman, se adoran. Quieren agrandar la familia”, confesó.

Por otra parte, según reportó Radio ADN, Cristóbal añadió: “tiene una humildad realmente impresionante y yo creo que esas personas que tienen ese don de no sentirse diferente a los demás pueden llegar a lograr cosas tan importantes como ser la mejor arquera del mundo. Me impresioné cuando andábamos por la calle en París y muchas niñas se acercaban a pedirle autógrafo y me di cuenta de lo relevante que ha sido para este país en término de igualdad de género”.

Por otra parte, el cantante de La Nueva Ola reflexionó sobre el rol de Endler en la visibilización de las comunicades LGBTIQ+. “Ella ha sido una de las gestoras más fundamentales para lograr que las mujeres puedan tener una relación libre y los hombres lo mismo», añadió.

Finalmente, Orozco cerró afirmando: “Lamentablemente, participamos en el matrimonio vía zoom. Esperamos un año para felicitarlas y disfrutarlas y decirles que las amamos sobre todas las cosas. Me siento el suegro más feliz y el hombre más orgulloso del mundo”.