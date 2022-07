Daniela Aránguiz se lanza sin filtro contra Karen Bejarano: «No cocina nada»

Daniela Aránguiz dejó la grande en el último capítulo de La Divina Comida. Este episodio tuvo de todo, donde los invitados fueron el crítico gastronómico, Daniel Greve; la cantante, María Jimena Pereyra, y el conductor de Zona de Estrellas, Mario Velasco.

En ese contexto, la esposa del Mago Valdivia recordó la final del programa culinario de Chilevisión. Allí compartió el podio junto a la modelo Vanesa Borghi y la también cantante, la flamante ganadora Karen Bejarano.

Precisamente respecto a esta última, afinó la puntería y se lanzó con todo contra ella, criticando la decisión final del jurado y que Karen Bejarano invitara a la gente a votar por ella.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre Karen Bejarano?

«Cuando yo llego a la final, yo quería llegar con gente realmente seca en la cocina. Karen no cocinaba nada. Todo el programa se la llevaron criticándola y peleando con ella porque hacía lo que ella quería», aseguró Daniela Aránguiz de entrada durante el programa.

El cuestionamiento no se quedó ahí, ya que la ex chica Mekano acusó a Karen Bejarano de «hacerse la víctima» y desarrollar un personaje que tiene un estatus social que no corresponde a la realidad.

«Una persona que tiene problemas económicos no anda en un Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres?», añadió de forma deslenguada, según rescató La Cuarta.

Daniela Aránguiz terminó su potente crítica a la ganadora de la tercera edición de El Discípulo del Chef, cuestionando que Karen Bejarano le pidiera a los televidentes votar por ella.

Todo porque, según Daniela Aránguiz, ella pudo ocupar el premio de 15 millones de pesos en otra causa, como la de entregarle la remuneración a una amiga que tiene cáncer y que hubiese ido en ayuda de su tratamiento.