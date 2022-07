¡Dejó la patá! Antonella Ríos deslumbra con osada postal desde un motel

Antonella Ríos tiene más que acostumbrados a sus seguidores de Instagram, con la publicación de alguna osada postal. Estos registros son subidos al perfil de su red social. Allí, la chiquilla posee más de un millón de seguidores.

Y recientemente no fue la excepción. Ya que la ex panelista de Me Late Prime, dejó boquiabiertos a más con una de sus más recientes publicaciones. Antonella Ríos subió un prendido registro, tal como el pulento la trajo al mundo. Sin embargo, este no fue el detalle que más resaltó en la publicación.

La actriz capturó el momento desde un motel ubicado en la comuna de La Reina. Precisamente, desde el llamado «Motel Internacional», Antonella Ríos posó totalmente desnuda bajo uno de los espejos, de alguna habitación y mientras estaba acostada.

Las diversas reacciones a la reciente postal

El posteo que fue solamente acompañado con un emoji de silencio, recopiló más de 12 mil corazones en poco más de una jornada. Asimismo, la chiquilla recibió cientos de comentarios de sus seguidores, quienes quedaron peinados para atrás con la fotito y que también llenaron de piropos la publicación.

«De los mejores moteles!!!»; «Eres un privilegio visual»; «te ves preciosa Antonella»; «Bella hermosa»; «No haberte acompañado»; «Que buena compañía esta mujer»; «Gracias por el dato»; «Por qué no fui yo»; «Que cuerpo más hermoso» y «esta mujer es una diosa», son solo algunas de las reacciones de sus sorprendidos fanáticos.

Por otra parte, pese a que varias de las reacciones fueron buenas, una internauta solo atinó a criticar a la ex panelista de Me Late Prime, haciendo alusión al delicioso.

«Es necesario hasta publicar que te están c…», dijo la ciberociosa. Sin embargo, sus seguidores no opinaron lo mismo y salieron en defensa de la actriz. «En que te afecta lo que publica»; «La que puede, puede» o «qué amargada», son algunas de las respuestas de sus fieles fanáticos.