El apoyo de Dana Hermosilla a Camila Recabarren: «Pongo las manos al fuego»

Camila Recabarren ha sido impactada potentemente por una polémica denuncia en su contra, tras supuestamente no haber pagado el arriendo de un inmueble en Estados Unidos.

Diversas reacciones, tanto negativas como positivas, han sido una consecuencia de la viralización del registro de la mujer que denunció a la ex Miss Chile. Sin embargo, no todo ha sido negativo. Pues la ex pareja de la modelo, Dana Hermosilla, ha calmado las aguas con buenas reacciones.

En primera instancia, ocupó su cuenta de Instagram para compartir un recuerdo de su red social: un especial saludo de cumpleaños a Isabella, la hija de Camila Recabarren, durante el año 2020.

«Impresionante que de todos los días, justo hoy me apareciera este recuerdo, porque ayer pensé mucho en ti, y le pedí al universo que te proteja siempre. Lo tomaré como una señal, te amo», expresó la chiquilla de forma indirecta antes de hablar de forma oficial al tema.

Dana Hermosilla pone las manos al fuego por su ex pareja

La ex pareja de la modelo nacional denunciada públicamente, fue contactada por Zona de Estrellas. Todo para conocer su postura de primera fuente, ante la polémica situación.

«La verdad que las imágenes son fuertes, lo primero que pensé fue en la Isabella. Pensar que estaba viendo esto y me parece terrible que esta persona lo haya hecho estando la pequeña ahí», inició diciendo Dana Hermosilla en el espacio de Zona Latina.

Además, continuó con una breve reflexión sobre Camila Recabarren y cómo ella se plantea la vida. Incluso, realizó un análisis sobre la marihuana y los hongos alucinógenos. Ya que estos, según ella, no son un problema por si solos, sino que como afectan a las personas que tiene problemas.

«Camila es la mamá de su hija, una buena madre. Pongo las manos al fuego de que ella jamás hubiese permitido que la pequeña pasara por el momento que pasó», complementó de forma enfática la chiquilla.

Dana Hermosilla continuó con las razones de su término con Camila Recabarren, señalando que fue algo definitivo. Esto con el fin de cortar de raíz sus declaraciones sobre el tema.