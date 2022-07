Catalina Pulido revela que mezcló pastillas con alcohol: «me tuvieron que sacar»

Sin duda, una de las figuras más polémicas de la farándula chilena es Catalina Pulido. Y es que «La indomable» siempre suele marcar la pauta con sus controversiales dichos en el programa de YouTube que comparte junto a Patricia Maldonado.

Ahora, la actriz llegó a los titulares no por agarrarse de las mechas con alguien; sino por una particular confesión relacionada con el consumo irresponsable de alcohol. Una anécdota, que según recordó Pulido, la dejó en el hospital.

Mezclando pastillas y alcohol

En conversación con Paty Maldonado, Catalina Pulido reveló que hace unos cuantos días tuvo un problema con un medicamento antes de subirse a un escenario. Todo, porque le habían recomendado tomarse un «antialérgico» para curar sus malestares. ¿El problema? La actriz mezcló el medicamento con alcohol.

«Una vez estábamos en La Red y teníamos que grabar, por suerte era grabado, era 18 de septiembre. Yo tengo una contraindicación a una pastilla, yo soy super alérgica… una pastilla que se llama clorfenamina maleato… es un veneno para mi persona«, reveló la actriz.

Asimismo, agregó: «y yo we… me la tomé. Llego al canal a grabar el 18 de septiembre, y ya nos subimos al toro haciendo todo el show. Y había pisco sour. Me tomé medio pisco sour y te lo juro por mi vida que me tuvieron que sacar del programa».

Finalmente, según reportó La Cuarta, Pulido cerró la anécdota afirmando que: «Tuvieron que editarlo porque yo era así que me caía, me quedaba dormida en los hombros de Salfate. Me fue a buscar el Guille, olvídate. Me tuvieron que sacar casi con grúa. Al día siguiente me despierto con esa caña moral ‘qué hice ayer, qué dije ayer, qué pasó ayer, ¡qué pasó!«.

Una historia que nos recuerda a ser siempre cuidadosos con la bebida; sobre todo al momento de consumir un medicamento.