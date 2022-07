Maura Rivera eleva los termómetros con bikinazo caribeño

Maura Rivera hace un par de semanas sacó pasajes al Caribe, con el fin de dejar atrás su reciente contagio de Covid-19 y el frío santiaguino.

La bailarina llegó hasta las Islas Bahamas, donde se reportó más feliz que nunca junto a su esposo, Mark González y sus hijos. Desde allí, específicamente el Cayo Coco, sacó miles de suspiros entre sus seguidores, con un bikinazo que cosechó más de 20 mil corazones.

Pero el viaje no quedó ahí, ya que la familia González Rivera continuó su travesía. Puesto que la bailarina no paró de subir captura de su soñado viaje.

Maura Rivera sacó aplausos entre su millón de seguidores

La ex chica Rojo provocó decenas de miles de suspiros con una captura junto a Mark González. Ambos aparecen en una de las playas de la Isla Roatán en Honduras. La captura de los tortolitos, entre otras más, obtuvieron más de 28 mil me gusta y cientos de buenos comentarios.

El mismo caso se repitió con una postal de la bailarina totalmente relajada en bikini y en el crucero llamado «Simphony Of The Seas». «Últimos rayitos ☀️🧭🛳 (me gustó el fotógrafo personal 😉🤭)», señaló la chiquilla provocando que su esposo salga a aclarar (en broma) su bajada de foto.

«El fotógrafo soy yo por si acaso 😂❤️🔥», comentó Mark González entre risas, en una de las últimas publicaciones de la ex «cocotera» previo al regreso familiar a Santiago. Esta misma postal, cómo es habitual, cosechó miles de corazones y varios piropos en la red social.

«La más linda y no hay discusión ❤»; «Que vida bkn 🙌👏»; «❤️simplemente maravillosa 😍»; «Muy guapa 👏👏👏👏»; «Genial!!🚢»; «De tu cuerpo esos rayitos … 😍🌷🔥🔥🔥»; «No, tú no puedes ser más linda Maura 🔥😍💙; «Siempre espectacular 😍😍😍😍»; «Me tincaba… el fotógrafo», fueron algunos de los piropos en una de las recientes postales de Maura Rivera.