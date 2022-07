¿Machista y mano de guagua? Maura Rivera responde a inesperada pregunta sobre Mark González

Maura Rivera se escapó de nuestro país por unos días en familia, junto a sus hijos y al ex futbolista, Mark González. Y es que la bailarina no recibió el invierno de la mejor, ya que se contagió de Covid-19.

Pero cuándo se sintió mejor, agarró todas sus pilchas y se fue de vacaciones a nada más ni nada menos que al Caribe. «Del frío ❄️ al calor 🥵», escribió Maura Rivera en una entretenida transición que pasó de la nieve a las playas de las Islas Bahamas.

Más tarde, ella siguió disfrutando en familia desde el Cayo Coco hasta Roatán, una paradisiaca isla de Honduras. Sin embargo, hace solo una jornada terminaron las vacaciones y por lo tanto, el regreso a nuestro país.

«FIN de esta linda aventura…», señaló la ex chica Rojo en una de sus últimas publicaciones. Sin embargo, los buenos momentos no acabaron. Ya que Maura Rivera compartió un íntimo momento con Mark González, que dio para reírse un rato, pero no solo con el video subido, sino que también con las reacciones de sus seguidores.

¿Mano de guagua y machista?

Maura Rivera subió el reencuentro con sus perritos, después de varios días fuera de casa. Incluso, dejó en evidencia todo el cariño recibido por su cachupín de nombre «Simba».

Aunque ya instalados en su dormitorio, compartió una inocente discusión con Mark González que generó diversas reacciones entre sus seguidores. «Esa carita», decía la bailarina ante la respuesta de su esposo, quien señaló «¿pero qué dijiste?, ¿quién es ordinario?», contestó el ex futbolista.

Lo curioso es que después del buen momento entre la pareja, le realizaron una curiosa pregunta. «¿Es verdad que tu marido es machista y mano de guagua?», decía la inesperada consulta del internauta, a la que Maura Rivera solamente atinó a responder con emojis de risa.

Mientras que otro seguidor, hizo referencia a un recordado dibujo animado de Hanna-Barbera. «La risa de Mark es igual a la de Patán de los autos locos», señaló el internauta. Mientras que la bailarina también reaccionó entre risas con un «¿Patán eres tú?».