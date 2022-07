Robot rompe dedo de niño en medio de competencia de ajedrez

Sin duda, los objetos tecnológicos que avanzan más rápido son los robots. Y es que la inteligencia artificial es cada día más hábil, gracias a los miles de datos que le entregamos a las redes sociales diariamente. Aun así, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿está bien que avancen tan rápido?

Ahora, un niño fue víctima de un robot; todo en medio de una demostración de ajedrez en Rusia. El hecho quedó registrado en video, y se hizo viral en todas partes luego de que fuera compartido en Twitter.

El pasado jueves, un robot especialista en jugar ajedrez rompió el dedo de un niño de 7 años que jugaba en su contra. De acuerdo al sitio informativo Baza; la máquina habría apretado el dedo del niño, pero es probable que la traducción no haya sido correcta.

Todo, porque en el registro podemos ver como el robot pone una pieza de ajedrez sobre la mano del niño; en momento que se vió bastante confundido. Sin embargo, y a pesar de la fractura, el pequeño se encuentra en perfectas condiciones de salud. Mira el video a continuación:

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H

— 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022