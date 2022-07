Camila Recabarren responde a funa: Asegura que la sacaron con armas de su casa

Una de las chiquillas que más dado que hablar a lo largo de los últimos días es sin duda Camila Recabarren. Y es que desde que la funaron en redes sociales, la ex-Miss Chile ha estado bajo la lupa de la opinión pública; esperando que responda a las graves acusaciones en su contra.

Recordemos que la ex-Discípulo del Chef fue denunciada por una chilena radicada en Estados Unidos. «No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pago agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente», aseguró Daniela López Ojeda.

De la misma forma, López señaló que no limpió el inmueble, quebró cosas y reveló que en más de una ocasión le prestó dinero. «No eres hippie, eres floja», agregó señalando que la misma modelo de 31 fue a la policía, para denunciar que le robaron.

Recabarren vuelve sorpresivamente a las redes

Ahora, la modelo volvió a redes sociales. Todo a través de un críptico post, donde se refiere a su situación actual y brevemente a la funa en su contra. «Pa’ las viejas sapas, mi arriendo esta mega pagado, no manches wey. No he aprendido tanto inglés, pero sí mexicano«, comentó a través de su Instagram.

Por otra parte, la chiquilla aseguró: «el daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija, llevando personas armadas al departamento, fue caótico, pero estamos acá acompañándola llenita de amor«.

Finalmente, Camila Recabarren aseguró que no «entrará en el juego de nadie a estas alturas, ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo. No me importa, ni consumo, televisión, ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento, pero ya se fueron. Hoy no me muevo por lucas. He crecido como mujer, como madre, como ser humano«.