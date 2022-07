Madre de Camila Recabarren tras funa a su hija: «El karma existe»

Durante el pasado fin de semana surgió una polémica situación, vinculada a la ex MasterChef Celebrity, Camila Recabarren. Todo después de que una mujer de nombre Daniela López Ojeda, realizó una grave denuncia pública de que la ex Miss Chile no pagó el arriendo de una habitación en el norte del país.

«No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pago agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente», relató gravemente la internautas en internet.

De la misma forma, López señaló que no limpió el inmueble, quebró cosas y reveló que en más de una ocasión le prestó dinero. «No eres hippie, eres floja», agregó señalando que la misma modelo de 31 fue a la policía, para denunciar que le robaron.

El mensaje de la madre de la ex Miss Chile

Después de la polémica denuncia pública a Camila Recabarren por parte de la chilena radicada en Estados Unidos, ahora fue el turno de la madre de la ex chica reality, Jacqueline Adaros, quien se refirió al tema.

«Nuevamente, digo el karma existe. Como hace tanto daño y se hace daño a ella», inició la madre de la modelo de 31 años a través de sus historias de Instagram.

De la misma forma, la progenitora de la oriunda de Copiapó continuó diciendo «ya pasará, solo será un sueño. Que Dios siempre proteja a mis hijos de todo mal», cerró Jacqueline Adaros mediante su perfil de Instagram.

Cabe destacar que Camila Recabarren aún no se refiere a la controversial que se concretó durante el fin de semana pasada, y por parte de Daniela López Ojeda.