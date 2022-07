«¡Desgraciada, asesina!» Paty Maldonado desclasificó que terminó en una clínica por culpa de Pamela Díaz

En medio del complejo término de la relación de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, debido a la depresión endógena del animador, la Fiera nuevamente está en la palestra pública.

Aunque esta vez fue de la mano de Paty Maldonado, quien a través de su programa de YouTube junto a Catalina Pulido, «Las Indomables», relató una inédita anécdota con Pamela Díaz.

La ácida opinóloga recordó su paso por Mucho Gusto junto a Pamela Díaz. Aquella época en el matinal de Mega con la fiera marcó la cercanía entre ambas. Incluso, la «indomable» ha asegurado en varias ocasiones que la ex Discípulo del Chef es una de las pocas personas leales que ha conocido en la pantalla chica.

Es después de esta aseveración que ha repetido en varias ocasiones, que Paty Maldonado reveló una inédita historia con Pamela Díaz: el día que en la Fiera la mandó a una clínica.

¿Qué fue lo que hizo Pamela Díaz?

«Oye estai’ muy hinchada, ¿por qué no te tomas una pastilla de las que tomo yo cuando hago gimnasia, para eliminar grasa?», recordó Paty Maldonado durante el momento en que ambas en la casa televisiva.

De la misma forma, la opinóloga contó que le hizo caso y que la Fiera le «chantó la pastilla». Asimismo, continuó con las consecuencias que le trajo ingerir el «medicamento» que le habría entregado Pamela Díaz.

«A los cinco minutos me tuvieron que sacar del canal porque el corazón se me arrancó, lo tuve que ir a buscar a Plaza de Armas. Se me salían los ojos y los tímpanos», complementó.

En ese momento, fue cuándo la opinóloga aseguró que al llegar a la clínica ella era «una cosa espantosa». Además, continuó detallando su reacción con la Fiera.

«¡Asesina, desgraciada, asesina!. Y el doctor le preguntó: ‘¿Por qué le grita eso?'», señaló respecto a la curiosa anécdota revelando que nunca supo que era esa pastilla. «Era una anfetamina parece, no sé lo quer era», remató Paty Maldonado.