La coqueta anécdota de Adriana Barrientos con Antonio Vodanovic

Adriana Barrientos se integró recientemente «Zona de Estrellas», el programa farandulero de Zona Latina donde ha hecho noticias por varios motivos: ha comentado todo tipo de escándalo en el mundillo de la farándula; ha tenido conflictos en vivo con Raquel Argandoña y hace poco habló pestes de Paul Vásquez.

Incluso, ha tirado por un palo de palos entre medio con tintes amorosos. El primero fue Julio César Rodríguez y después fue el turno del Presidente Gabriel Boric, sobre quién aseguró que sería orgullosa su «sugar mami».

«No sé si ustedes saben, pero yo estoy profundamente enamorada de mi coterráneo, Gabriel Boric», añadió la «Leona» quien no paró de referirse con tintes amorosos a otras figuras públicas.

Esto porque Adriana Barrientos, durante una de los últimos episodios de Zona de Estrellas, abordó el tema de los «sugar daddy» (hombre mayores que tienen onda con mujeres más jovenes) junto al panel. Allí fue donde la modelo sacó a baile al ex animador del Festival de la canción de Viña del Mar, Antonio Vodanovic.

La coqueta anécdota de Adriana Barrientos

«Yo caminaba por las calles de Isidora Goyenechea con un escote como el que figura ahí en pantalla, el mismo escote. De repente me dice el garzón ‘Señorita, alguien quiere conversar con usted'», partió diciendo la Leona en el programa farandulero sobre un episodio del pasado.

En esa misma línea, y según rescató La Cuarta, Adriana Barrientos señaló «yo me doy vuelta, me acerco y me dicen ‘hola, soy Antonio Vodanovic'», reveló sorpresivamente la modelo.

Pero Adriana Barrientos frenó en seco su relato y dejó con ganas de más a todos los televidentes, a quienes les aseguró que contaría el resto de la coqueta historia en el próximo capítulo de Zona de Estrellas. Esto no sin dejar un reflexión final sobre su opinión de Antonio Vodanovic.

«Lo encuentro estupendo, me encanta. Para mí sería un sueño», aseguró la influencer en el espacio de Zona Latina.