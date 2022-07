Ex «¿Volverías con tu ex?» se casó con galán chileno en secreto

A mediados de la década pasada fue el regreso de los buenos números de los realitys en la pantalla chica nacional. Esto fue después del estreno de «Amor a prueba» en 2014, donde se hicieron conocidos rostros como Eugenia Lemos, Aylén Milla, Orianza Marzoli, Julia Fernandes, Tony Spina, Marco Ferri, entre otros.

Después fue el turno de «¿Volverías con tu ex?, que en 2016 la rompió dando a conocer a otros figuras de la farándula como Gala Caldirola, Leandro Penna, Joaquín Méndez y Luis Mateucci. Este último permitió el ingreso de una ex pareja que ahora está festejando un especial compromiso; Giuliana «Yuli» Cagna se casó con un galán chileno.

Gala Caldirola se fue de tarro

Yuli Cagna fue sorprendida por su mejor amiga, Gala Caldirola, a quién invitó a celebrar su cumpleaños. Pero lo curioso es que la modelo española soltó una inesperada noticia para muchos.

«No solamente estamos celebrando un cumpleaños… ¡También estamos celebrando un matrimonio!», reveló Gala Caldirola.

Pero la española no se quedó ahí, ya que le lanzó frente a las cámaras a José Manuel Alcalde (el novio) un especial mensaje. «Asume que estás casado we…», soltó la también ex chica reality sin filtro.

Así fue como Yuli Cagna no le quedó otra que asumir y a salir al paso de las preguntas de sus seguidores, mediante sus historias de Instagram. «A raíz que la subnormal de mi amiga y mi cuñado contaron en sus redes algo de una unión civil, recibí muchas preguntas, preguntándome si era verdad», explicó la ex ¿Volverías con tu ex?

Además, según señaló ADN Radio, señaló que no querían decir nada por qué solo había «firmado un papel», y entró en más detalles sobre la razón del «casorio».

«El motivo por el que hicimos esta unión civil es porque voy a tramitar a Italia mi ciudadanía porque mi abuelo era italiano, y para que Mel pueda acompañarme en este trámite, y estar más de tres meses allá, lo tuvimos que hacer», expresó señalando que esa fue la razón para mantener en privado la novedad.