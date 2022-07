Raquel Argandoña confiesa cuantas cirugías plásticas lleva en el cuerpo

Raquel Argandoña es conocida por criticar a las personas, o por tener la última palabra en la mayoría de las polémicas de la farándula nacional. Sin embargo, pocas veces «La Quintrala» habla de ella misma; o revela datos pocos conocidos de su intimidad.

Sin embargo, esto fue precisamente lo que ocurrió en el último episodio de Zona de Estrellas. Todo, porque Raquel Argandoña llegó a los titulares, no por agarrarse de las mechas con sus colegas, o lanzarse alguna primicia cahuinera. Si no por revelar la cantidad de cirugías plásticas que se ha realizado.

Las cirugías de «La Quintrala»

Argandoña soltó la papa cuando estaban conversando con el doctor Héctor Valdés; quien fue el invitado de Zona de Estrellas, para discutir sobre las intervenciones estéticas del jet set chileno e internacional. Fue en ese contexto que hablaron sobre las intervenciones quirurjicas de Chayanne, Nicole Moreno, y Gino Costa.

Y fue así que «La Quintrala» se sinceró y reveló la cantidad de cirugías que se ha realizado; y qué tipo de intervenciones decidió aplicar en su cuerpo. En esa línea, Argandoña aseguró: «La cara es lo más importante. Yo me he operado cuatro veces… no, seis veces… pero ¿sabes lo bueno de la cara del doctor Valdés? que igual te deja expresión en la cara, y eso es bueno, no te queda la cara de velocidad que es atroz».

Asimismo, según reportó La Cuarta, añadió: «Yo me veo la raja, encuentro que me veo la raja».

Una información que llega a poco tiempo que Raquel Argandoña casi dejara la grande peleando con su compañera de panel, Adriana Barrientos. Todo cuando «La Leona» se disponía a hablar de la vida privada de «La Quintrala»; cuando esta la frenó en seco. Un tenso momento que dejó a los panelistas del programa farandulero de Zona Latina, más que preocupados.