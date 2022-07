La burla de Paty Maldonado por los cambios de look de Cristián Castro: «Que w… es esa»

Cristián Castro ha sido tendencia durante los últimos días en las redes sociales, pero no por algún lanzamiento relacionado con su carrera musical, sino que por un motivo bastante peculiar.

El cantautor mexicano de 47 años dejó a todos peinados para atrás después de aparecer en la pantalla chica con un novedoso, radical y criticado cambio de look. Esto durante su participación en el programa argentino, «Canta Conmigo Ahora», donde actúa como jurado de la competencia televisiva.

En una primera instancia, él apareció con el pelo teñido con un color fucsia. Pero no suficiente con ello, después de lucir un par de tinturas de color verde y amarillo. ¡Ojo! Nada quedó al azar en ese contexto, ya que Cristián Castro combinó todos estos estilos con su vestimenta.

La ácida crítica de «Las Indomables»

El tema del artista mexicano fue tan transversal, que hasta fue analizado en YouTube, a través del programa de Paty Maldonado y Catalina Pulido, «Las Indomables».

«Necesito ver esto, ¿Qué pasó con Cristián Castro?», inició la actriz para saber más del cahuín que encendió en especial, a la red del pajarillo azul. Después de esta reacción, según consignó Corazón, Paty Maldonado se escandalizó tras ver las imágenes de su colega, con el pelo teñido.

«Oye manden a decirle a Cristián que yo le arreglo el pelo, yo se lo tiño, se lo dejo bien, lo encacho y lo dejo con un pelo precioso…. Qué hue… es esa», contestó con todo la ácida opinóloga.

Pero no se quedó ahí, ya que las reacciones por parte de la ex panelista de Mucho Gusto no quedaron ahí. «No me we… Qué we… es esa… Yo creo que eso es peluca, porque está quemada, el pelo está malo. Si ese pelo es natural de él, se lo cagaron. Yo que él me paso la máquina y me pelo», remató Paty Maldonado en su feroz intervención sobre el tema.

A continuación te dejamos los mejores memes de los cambios de look del cantante

– Bueno, pero aún tenemos fama y mucho dinero ¿verdad Cristian Castro?

– Aaaaay… No mucho 😬gasté nuestros últimos 10 dolares en esta réplica del Loco Valdés 👉👈 pic.twitter.com/ugrEnpxUcm — Simpsonito (@SimpsonitoMX) July 28, 2022

Cristian Castro tiene todo el style de la tia pelucas😅 pic.twitter.com/vEz4zjFww2 — Juan Carlos Rivera (@carlos83_rivera) July 27, 2022

Es Cristian Castro o el grinch @cuervotinelli pic.twitter.com/1L7BgjZlMG — Gustavo Carrizo (@GusCarrizo) July 21, 2022