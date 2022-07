Lego Star Wars vuelve: Estrenarán «especial de verano» en Disney+

Andor es la próxima serie original ambientada en el universo creado por George Lucas, pero antes de que la serie protagonizada por Diego Luna se estrene en Disney+, lo hará otro producto más desenfadado. LEGO Star Wars: Summer Vacation es un nuevo especial de verano, que se podrá disfrutar en la plataforma a partir del próximo 5 de agosto.

En el clip compartido en las redes sociales oficiales de Star Wars vemos a varios de los protagonistas de la saga galáctica preparados para unas vacaciones de ensueño. Un crucero repleto de entretenimiento les espera, pero ¿saldrá todo bien o se colará algún soldado de asalto? ¿Vivirán unas vacaciones de ensueño o Lord Vader y otros villanos harán acto de presencia?

Warner Bros. Games y Lucasfilm se han aliado una vez para comercializar uno de los títulos más ambiciosos de la saga. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker nos permite revivir las tres trilogías, un total de 9 películas en las que manejamos a héroes y villanos, siempre con el tono humorístico de LEGO. Desarrollado por TT Games, el título está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC.

En cuanto a los productos que se estrenarán en Disney+ próximamente, la siguiente parada del crucero es Star Wars: Andor, a partir del 31 de agosto. A la precuela de Rogue One: Una Historia de Star Wars le seguirán la segunda temporada de La Remesa Mala y la serie de animación Tales of the Jedi. Más allá de eso, en 2023 nos esperan The Mandalorian 3 —estreno en febrero—, Ahsoka, Young Jedi Adventures y Skeleton Crew. Otro producto que está confirmado es The Acolyte, la primera serie ambientada en la Alta República.

¿Qué entradas quedan para el FestiGame?

Recuerda que las entradas de FestiGame se dividen en etapas de venta. Sin embargo, aún quedan instancias en las que podrás adquirir tu ticket. A continuación te dejamos cuando puedes adquirir la tuya, si es que no alcanzaste en la etapa más reciente:

Primera Etapa Preventa: Agotada.

Agotada. Segunda Etapa Preventa: Agotada.

Agotada. Tercera Etapa Preventa: Desde el 1 de mayo al 31 de mayo o hasta agotar stock.

Desde el 1 de mayo al 31 de mayo o hasta agotar stock. Cuarta Etapa Preventa: Desde el 01 al 30 de junio o hasta agotar stock.

Desde el 01 al 30 de junio o hasta agotar stock. Venta Final: Desde el 1 de julio hasta el 14 de agosto o hasta agotar stock.

Las entradas se dividen entre: Tickets diarios, Abonos y Gamer Pack cuyo precio variará de acuerdo con la etapa de preventa.