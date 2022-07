«Lo que dicen de mí»: China Suárez festeja su debut musical con destapadas fotitos

Sin duda, una de las chiquillas que más saca suspiros en redes sociales, es la argentina China Suárez. Y es que la expareja del actor Benjamín Vicuña, siempre está trabajando en algún nuevo proyecto; sin dejar de actualizar su Instagram con coquetas fotos que dejan más que fascinados a sus seguidores.

Y ahora, la modelo trasandina no sólo marcó la pauta por lanzar nuevas y atrevidas fotos; sino por debutar dentro del mundo de la música, con una canción llamada «Lo que dicen de mí», en donde se refiere en detalle al denominado «Wandagate».

China Suárez llega al mundo de la música y sube atrevidas postales

La primera canción de China Suárez se trata de las críticas que llueven sobre la argentina; todo debido a conversaciones que sostuvo con Mauro Icardi, quien es pareja de Wanda Nara.

Y para estrenar el tema que busca decirle «adiós» a todos los haters, la chiquilla se vistió de negro con un look «despojado». De hecho, Suárez se tomó la molestia de agradecer a sus estilistas, subiendo todo su proceso de maquillaje a redes sociales.

Puedes escuchar la canción de la China Suárez acá mismo:

El primer single de China Suárez se estrenó el pasado jueves a través de Star+. En dicha ocasión, la actriz aseguró: La escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste, de ahí nace».

«En otro momento ni siquiera hubiese hablado de esto, lo tenía muy tapado y oculto. No quería ni siquiera iluminar el problema. Pero lo acepté y sé que es parte de mi vida y que está ahí», agregó, según reportó La Cuarta.

Y para celebrar su nueva canción, la China Suárez subió una seguidilla de imágenes donde se la puede ver con un elegante traje, pero usando solamente un sostén de encaje abajo. Mira las postales acá mismo: