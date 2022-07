Cathy Barriga saca suspiros con candantes e íntimas fotitos

Una de las figuras más cuestionadas del último tiempo es Cathy Barriga. Y es que desde que dejó la alcaldía de Maipú, la ex-robotina, ha tratado de mantenerse alejada de las pantallas. Todo porque ha sido asociada a diferentes casos de malgastos de fondos municipales. Pero no es por esto que la ex-edil marcó la pauta recientemente.

Todo, porque recientemente Barriga subió un video en donde luce diferentes postales íntimas; acompañándolas de una sentida reflexión. En el registro, la podemos escuchar decir: «Las personas fuertes, sonríen con el corazón roto, lloran con las puertas cerradas y pelean batallas de las que nadie se entera».

Asimismo, junto a la publicación, la exalcaldesa de Maipú escribió: «Que tengan una linda semana. Miiiil cariños». La esposa de Joaquín Lavín Jr. recibió más de cinco mil me gusta al poco tiempo, pero ningún comentario, ya que los tiene cerrados», según reportó Radio Corazón.

El tenso cruce de Barriga con JC Rodríguez

Hace tiempo que Julio César Rodríguez no protagonizaba una polémica de proporciones. Sin embargo, la «racha tranquila» del animador terminó hoy, luego de que se cruzara duramente con la ex-alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Todo, en medio de las revelaciones de un nuevo reportaje sobre SMAPA, realizado por Stjepan Tarbuskovic. En este, se afirma que la sanitaria municipal cuenta con cerca de 18 mil filtraciones, junto con problemas de financiamiento que se arrastran desde el mandato de Barriga como alcaldesa.

Bajo este contexto, es que Barriga llamó al matinal de Chilevisión para defenderse; donde tuvo un duro cruce con Julio César. En esa línea: «Yo estoy hablando ahora porque de verdad que es vergonzoso ver a un alcalde (Tomás Vodanovic), nuevamente, hablando y acusando a una mujer, acusándola y haciéndola responsable de hechos que él no se hace cargo. Él propuso cambiar todas las cañerías de Maipú, pero se preocupa y no se ocupa«.

De inmediato, JC Rodríguez interrumpió a Barriga, afirmando: «Pero ex-alcaldesa, Stjepan hace una investigación y habla de este SPA del adulto mayor. Que se desvían platas para ese SPA que deberían haber ido a SMAPA«.

Fue así que Barriga respondió: «A ese periodista no lo conozco, parece que es nuevo, porque no veo mucha tele tampoco, pero no mostró entrevista completa«, acusando que no se trataba de un «reportaje serio«.