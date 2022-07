Maura Rivera sorprende con sensuales postales en bikini desde el Caribe

Maura Rivera impactó al mundillo de la farándula hace un par de semanas, después de recibir el invierno de buena forma en cuanto a su actitud. Sin embargo, su salud no iba en la misma línea que positivo mensaje tras el inicio de la nueva estación del año.

«Bienvenido inviernooo☔️🥶 te recibo bien resfriada 😒😒😒😒 (…) Cuídenseeeee , me agarró fuerte el resfrió hace rato no me sentía así 🤧🤧🤧», señaló la ex chica Rojo a su Instagram confirmando más tarde su contagio de Covid-19.

Aunque la bailarina al poco tiempo después, dejó atrás el reciente contagio por Coronavirus al igual que el frío, que ha afectado a nuestro país en las últimas semanas. Esto ya que pescó sus «pilchas» y se fue de vacaciones junto a su pareja, Mark Gonzalez, y sus hijos, hasta las Islas Bahamas para disfrutar del calor en familia.

«Del frío ❄️ al calor 🥵», escribió Maura Rivera en una dinámica publicación que pasó de la nieve al caribe, y en el que después sorprendería a sus seguidores con dos nuevas postales.

Las fotos de Maura Rivera que deslumbraron a sus seguidores

Fue con dos emojis de cangrejos y uno con mucha calor, que la ex chica Rojo acompañó un par de postales en bikini, a través de su cuenta de Instagram con más de un millón y medio de seguidores en su perfil social.

La bailarina se lució además usando unas gafas de sol y compartió la ubicación de la vacación familiar: se encuentra el Cayo Coco junto a Mark Gonzalez, una de las tantas pequeñas islas que se encuentran en las Bahamas.

Por otra parte, Maura Rivera ocultó la cantidad de corazones y comentarios que existen en la publicación. Pero eso claramente no fue impedimento para que varios de sus seguidores dejaran algún piropo en la caja de comentarios.