Paige Spiranac: «La mujer viva más sexy» según la revista Maxim

¿Qué es ser sexy? Sin duda, una de los conceptos más difíciles de definir es la sensualidad de una persona. Y es que, como dice el dicho; «en gustos nos hay nada escrito». Sin embargo, hay diferentes medios especializados que tratan de encontrar la respuesta.

Tal es la industria del contenido erótico (pero no pornográfico) para adultos; el que recientemente nombró a una nueva chiquilla como la «mujer viva más sexy» (de 2022). Se trata de una chiquilla estadounidense llamada Paige Spiranac. Y lo menos esperado de todo, es que se trate de una deportista profesional; porque Spiranac es una golfista de tomo y lomo.

La golfista que saca suspiros

La coqueta deportista dejó la embarrada por primera vez en la alfombra roja de la revista para adultos Maxin; a la cual asisticó con tan solo un sostén oscuro y unos leggins transparentes; con lo que se robó todas las miradas.

Al respecto, Paige Spiranac aseguró: «¡Me divertí mucho en la fiesta Maxim Hot 100 anoche! ¡Todavía estoy en estado de shock al ver mi cara en la portada!».

Sin embargo, «la mujer más sexy» no solo pasa por momentos agrables. Y es que en una entrevista reveló que muchas personas han tratado de colgarse de su fama.

Asimismo, aseguró que otros han tratado de estafarla o amenazarla; todo por su cuerpo o por las diferentes cuentas falsas que se hacen en su nombre. Es por lo mismo, que la chiquilla decidió no salir más de su casa a menos que sea completamente necesaria.

«Realmente no salgo mucho de mi casa, no salgo. Estoy empezando a sentir que estoy viviendo en esta burbuja, y es algo que realmente nunca antes había experimentado. No sé quién anda por ahí, quién me sigue, quién me acecha. Sé que mucha gente dice ‘bueno, eso viene con tu trabajo’. Pero no debería», reflexionó la chiquilla, según reportó La Cuarta. Revisa sus fotos a continuación: