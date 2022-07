«Me pongo a cambiar de piel»: Kel Calderón explica el detalle que llamó la atención de sus seguidores

Kel Calderón llamó la atención durante el fin de semana pasado, después dejar la grande en las redes con un inesperado encuentro con una celebridad a nivel mundial: carreteó con Dua Lipa.

La influencer llegó hasta la tierra natal de la cantante, en el marco de un reciente lanzamiento de la marca deportiva, Puma. «Queremos hacerle una petición formal a @pumachile para que @dualipa se mande una fiesta así todas las semanas!!!! 🧡💜», lanzó Kel Calderón junto con compartir la postal del recuerdo con la artista británica.

Además, la también egresada de Derecho confesó que estaba comiéndose la uñas, esperando el show de Dua Lipa en Chile del próximo 16 de septiembre. Y ahora aún más, después de conocerla más de cerca.

«¡Si antes no podía esperar para su show en Chile ahora estoy aún peor! Porque además de no poder ser más hermosa y talentosa, se mueren lo buena onda, cercana y ondera que es! 💜🧡», añadió Kel Calderón, quién realizó una transmisión en vivo para informar que iba a sortear entradas junto a la marca para este concierto.

Sin embargo, además de las sorpresa de los seguidores por el inesperado sorteo, también llamó la atención un detalle en el cuerpo de la influencer: en su cuello predominaba un preocupante color rojizo.

¿Por qué Kel Calderón tenía así su cuello?

La hija de Raquel Argandoña utilizó sus historias para aclarar la preocupación de sus fanáticos. «Para los que me preguntan por mi cuello en el live jaja cuando estoy nerviosa, cuando hay focos o mucho calor, me da una alergia en el cuello y el pecho», inició diciendo Kel Calderón.

Asimismo, continuó diciendo que en esta ocasión, la causa fue el aro de luz que estaba usando y la transmisión en vivo. «Se me pasa en una hora, pero hay momento que es mucho peor», agregó.

Pero la futura abogada no se quedó ahí, ya que compartió unas fotos antiguas donde la alergia en su barbilla era mucho peor. «Mi cuerpo empieza a mutar heavy y me pongo a cambiar la piel o me dan alergias horribles en el cuello», detalla la historia de Instagram antigua que compartió Kel Calderón.

En el mismo registro, también se aclara que la misma influencer le envía distintas fotos a su dermatóloga para saber como actuar ante esa reacción de su cuerpo.

Finalmente, la hija de Raquel Argandoña no quiso seguir extendiendo el tema y recalcó el sorteo de las entradas junto a la marca deportiva.