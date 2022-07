Actriz acusa a Arnold Schwarzenegger de «chantarle un peo en la cara»

Muchos recuerdan al icónico actor de Terminator y ex-gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, pocos conocerán esta asquerosa anécdota protagonizada por el también físico culturista; que lo dejó como un maleducado.

Resulta que la actriz Miriam Margolyes salió a acusar al actor de «chantarle un peo» en la cara; en medio de las grabaciones de la película en donde compartieron pantalla, «End of Days».

Un feo gesto

Recordemos que Schwarzenegger fue el protagonista de la película de «horror-sobrenatural» de 1999; donde interpretó a un ex-policía que trata de detener a Satanás, antes de que fuera capaz de engendrar al anticristo.

Margoyles, por su parte, es conocida por interpretar a la profesora Sprout en la popular serie de películas «Harry Potter». Sin embargo, tuvo un pequeño rol como antagonista en «End of Days», asistiendo a Satanás para tratar de vencer a Schwarzenegger.

Ahora, la actriz salió a contar su experiencia en una entrevista con el podcast I Got News For You, de la página News. Fue bajo este contexto que Margoyles reveló que el intérprete de Teminator soltó un gas en la cara de la actriz mientras grababan una escena.

«Estaba siendo bastante grosero. Se tiró un ‘peo’ en mi cara. Ahora, yo también suelto gases, por supuesto. Pero no la cara de las personas; y creo que él lo hizo apropósito en mi cara», aseguró.

«Estaba interpretando a la hermana de Satanás, y el estaba tratando de matarme; por lo que me tenía en una posición de la que no podía escapar. Fue ahí que se tiró un ‘peo’ en mi cara. No fue durante las grabaciones, fue en una de las pausas; y aún no lo he perdonado«, agregó Margoyles.

Toda la conversación surgió cuando el conductor del programa le preguntó a la actriz si había algún actor con el que no le gustaría trabajar; a lo que Margoyles recordó la anécdota.