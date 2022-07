De repartidor de pizzas a héroe: Joven salva a 5 personas de un incendio

«No todos los héroes usan capa». Esta frase es bastante cierta; porque un acto heroico puede venir de cualquier parte, o cualquier persona. Y sin duda, esto fue lo que ocurrió en un pueblo de Estados Unidos, donde un repartidor de pizza sacó aplausos por realizar un desinteresado acto, que puso en riesgo incluso su vida.

Se trata de Nick Bostic, un chiquillo de Indiana que salvó a 5 personas del interior de una casa en llamas. Y es que, según afirma el valiente muchacho de 25 años, «el destino lo puso en el lugar correcto y en el momento indicado».

El chiquillo ingresó a una casa ubicada en Lafayette en horas de la madrugada del pasado 11 de julio; salvado a 4 de los habitantes del inmueble. Pero eso no es todo; porque Bostic volvió a ingresar al siniestro para subir al segundo piso y así rescatar a una chiquilla de 6 años.

Y si fuera poco; el heroico repartidor de pizza saltó del segundo piso con la chiquilla en brazos, logrando salvar su vida. Diferentes registros muestran como un grupo de policías felicita al muchacho, mientras sacan a la asustada niña de sus brazos. Pero en vez de perder la conciencia por sus heridas, Bostic solo seguía pidiendo oxígeno para la pequeña y la familia que había salvado. Mira las imágenes a continuación:

Here’s the video to go along with the story. pic.twitter.com/TvZ5wzCg1f

— LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) July 15, 2022