Paúl Vásquez sobre incidente en Aeropuerto: «No era pa tanto»

Hace unas cuantas semanas, te contábamos como Paul Vásquez; conocido por interpretar a El Flaco en el dúo humorístico Dinamita Show, era detenido en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel. Recordemos que el humorista fue detenido por golpear a un funcionario de la PDI, y agredir a un funcionario del recinto aeronáutico.

«Esta persona mantuvo un comportamiento agresivo y amenazante. Efectuándole lesiones a personal de la compañía aérea. Por ello, personal de la PDI concurrió al lugar, estableciendo las lesiones de la persona, y además esta persona le efectuó lesiones y amenazas a personal de la PDI«, detalló el subcomisario Sebastián Quevedo al respecto.

Luego del incidente, Paul «El Flaco» Vásquez pasó a control de detención donde le prohibieron acercarse a las víctimas. En CHV señalaron que una de las amenazas de Paul Vásquez fue: «Te voy a matar a balazos y te voy a esperar afuera del aeropuerto».

El Flaco habla sobre el confuso incidente

Ahora, Paul Vásquez entregó detalles sobre el confuso incidente en el último episodio de Podemos Hablar. En esa línea, El Flaco aseguró: «ni en mis peores momentos había visto tanto PDI para mí. Lo único que tienen en mi contra es mi pasado con la droga».

Por otra parte, Vásquez aseguró que perdió los estribos porque: «todo iba bien hasta que el detective me hace el gesto de que estoy jalando. No me hace con la mano, me lo hace con la nariz«.

Finalmente, El Flaco aseguró que el incidente le afectó laboralmente: «muchos dijeron ‘otra vez El Flaco’. Entonces, la forma en que me trataron fue injusta, no con la PDI; sino los medios. Qué manera de desinformar a la gente«.

«Yo vengo dando unas charlas maravillosas de drogas, yo tenía unas fechas importantísimas y obviamente me bajan, porque estoy involucrado. Perdí) mucha pega, tenía un proyecto hermoso, no lo voy a decir, y se cayó. Claro, porque no pueden vincularlo con alguien que tuvo un problema de este tipo que se significó. Si no era para tanto», cerró, según reportó Página 7.