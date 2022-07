Ya andaría con otro: Confirman quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton

Sin duda, una de las parejas más reconocidas de la farándula chilena es Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Pero lamentablemente, según información revelada por Cecilia Gutiérrez, los tortolitos habrían terminado nuevamente.

Y es que al parecer, la reconciliación de los rostros de Chilevisión no habría durado mucho. Es más, la periodista farandulera aseguró que La Fiera habría sido vista muy acaramelada con un reconocido exfutbolista chileno.

En esa línea, Gutiérrez reveló: «Una querida pareja terminó… sí, Pamela Díaz y Jean Philippe. Terminaron, por eso no suben fotos juntos… Yo sé que esto obvio que me lo va a desmentir la Pamela Díaz porque de hecho, cuando yo dije que andaba con Jean Philippe me lo desmintieron ene. Hasta que mostré pruebas y no sé, que andaba con juntos».

Por otra parte, agregó que el pasado viernes la modelo asistió a una disco junto a Yanina Halabi. Pero además estaba en compañía de un hombre que no es el rostro de Chilevisión.

La Fiera ya estaría pasando las penas con otro

Por otra parte, según reportó FM Dos, Gutiérrez agregó: «No sé si sería el baile, sus traguitos, el calorcito del lugar, pero una cosa llevó a la otra y les puedo decir también que esa persona también es conocida ¿Alguien que haya estado en el club de baile el viernes en la noche? Porque además estaban en el VIP, donde había mucha gente, habían muchas mesas y estuvieron ahí frente a mucha gente que los vio».

Finalmente, Cecilia Gutiérrez leyó un comentario dónde soltaron el nombre de la persona que habría estado con Pamela Díaz en el Club de Baile.

«Es Paredes, en el live anterior una seguidora te había mandado una foto de ellos juntos. Verdad, me mandó una seguidora… me decía ‘ve tu Instagram’ y me mandó una foto de Pamela (Díaz) con Esteban Paredes y yo dije ah, pero si son amigos hace tiempo… yo no mostré la foto pero estaban almorzando juntos», mencionó.

«Ya está más que super dicho… pero no digan que están en una relación, yo dije que estuvieron juntos, pasaron el rato pero no que están saliendo», concluyó la periodista farandulera.