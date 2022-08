«Brujas» vs. «Adrenalina»: Duelo de teleseries en Qué Dice Chile Prime

Durante la noche de este jueves 18 de agosto, se realizará una nueva edición programa de «Qué Dice Chile Prime». El espacio conducido por Martín Cárcamo, tendrá un capítulo especial dedicado a celebrar el 63 aniversario de Canal 13.

Para ello, se reunirá a dos equipos actorales de dos recordadas teleseries del canal. Ellos jugarán para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

¿Cuáles serán los invitados y sus equipos?

El primer equipo son los «Sa-Sa» de la recordada familia de la teleserie «Brujas» (2005). La recordada producción estará representada por las actrices Solange Lackington («Martuca»), Antonia Santa María («Sharon») y Teresita Reyes («Irene») y el actor Juan Falcón («Jason»).

Por el otro lado, estarán las Reinas de la noche de la teleserie «Adrenalina» (1996). En el equipo dirán presente Francisca Merino («Cathy Winter»), Alejandra Herrera («Alexis Opazo»), Berta Lasala («Tamara») y Aranzazú Yanlkovic («Sandra»).

El equipo ganador donará un premio de 2 millones de pesos a la Fundación Red ELEAM, que desde 2017 apoya a los hogares o establecimientos de larga estadía para adultos mayores más necesitados del país. Esto con el fin de promover un envejecimiento positivo y el bienestar integral de las personas que ahí residen.

Reacciones de los participantes

“Siempre es rico encontrarse con amigos y compañeros actores, y obviamente este grupo de los ‘Sa-Sa’ para mí es especial por ser mi primera teleserie. A Solange (Lackington) no la veía desde hace mil años, pero la vi y a los dos segundos le estaba diciendo ‘Mami’. Fue muy entretenido el programa», comentó Antonia Santa María sobre su participación en el espacio de concursos.

Por su parte, Juan Falcón confesó que lo había pasado bien en el programa y que no era tan difícil como se ve por la tevé, debido a la complejidad de la idiosincrasia chilena.

«Uno no sabe a qué nivel se hicieron las preguntas, si es a gente muy culta o si es a personas comunes y corrientes, y a veces la gente contesta muchas cuestiones raras también… como yo mismo lo hice aquí», agregó el actor.

«Encontré súper entretenido el programa, porque no es tan pesado ni tan intelectual como otros. Aquí no quedas como tonta, o al menos si quedas como tonta, eres tonta simpática. Me encantó jugar con las chiquillas, las Reinas de la Noche, que siempre es bonito verlas, y de hecho nos vamos a tomar un pisco sour saliendo de aquí», señaló por su lado Alejandra Herrera.

Por su parte, Francisca Merino también expresó el buen momento que pasó en Qué Dice Chile Prime. «Fue un muy buen programa, un muy buen grupo y por supuesto un gran animador. Este programa siempre lo veo en la casa y me encanta, de hecho estaba esperando desde hace tiempo que me invitaran y por fin lo hicieron», añadió la «Pancha».