Iván Cabrera sobre su relación con Antonella Muñoz: «No guardo rencor»

Muchos recordarán la polémica de proporciones en la que Iván «El Potro» Cabrera se vio involucrado a principio de año. Todo cuando su exnovia, Antonella Muñoz, lo acusó de maltrato y abuso sexual.

De hecho, la polémica fue tan grande que incluso le costó su relación con Gala Caldirola, a quien conoció en la temporada pasada de El Discípulo del Chef. Recordemos que los dichos de Antonella Muñoz también le costaron su lugar en el programa “Aquí se Baila“.

El escándalo mediático creció en segundos y salpicó a la ex de Mauricio Isla. Antonella Muñoz aseguró que Iván Cabrera le enviaba videos de contenido sexual explícito, supuestamente grabado con Gala Caldirola sin que la modelo española lo supiera.

De hecho, la polémica salpicó a la española, porque Muñoz aseguró que «El Potro» le enviaba videos íntimos de la empresaria y modelo. Todo sin el consentimiento de quien alguna vez fue la pareja del famoso futbolista Mauricio Isla.

Iván Cabrera enfrentó días de angustia por los dichos de Antonella Muñoz. Pero la misma ex polola salió luego en sus redes a aclarar todo, retirando sus dichos contra el bailarín.

Sin embargo, finalmente Antonella Muñoz confesó que todo el cahuín fue mentira y que todos sus dichos en contra del bailarín fueron inventados. Y si bien la reputación de «El Potro» revivió, no fue así para la perdida relación con Gala Caldirola.

¿Iván Cabrera sigue hablando con su ex?

Y ahora, meses después que la polémica se acabara, el bailarín recibió una particular pregunta en su Instagram, duda que no tardó en aclarar para todos sus seguidores. Una que hacía alusión a su ex y a las acusaciones que ella realizó.

“¿Hablas con la Anto?“, le preguntaron a Iván Cabrera en una de sus clásicas dinámicas de preguntas y respuestas. Todo, según reportó Radio ADN, efectuada a través de sus historias de Instagram.

“Sí, si hablo con ella, converso con ella y afortunadamente al día de hoy, luego de haber cometido un tremendo error que por supuesto me perjudicó bastante, el día de hoy está bien, está trabajando, enfocada”, respondió Cabrera.

«Y como decía sinceramente eso me pone contento, saber que está bien, que está enfocada. Porque siempre lo dije que no guardo rencor, ni odio, solamente transmití amor hacia ella porque era lo que se merecía para enfocarse y tomar el camino correcto. Así que sinceramente eso me pone feliz», cerró.