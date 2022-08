Karol Dance comenta posible «tercera guerra mundial»: «La humanidad no aprendió»

Sin duda, una de las situaciones que más tiene preocupado al mundo es la enorme tensión que se está viviendo en China. Todo por los movimientos militares de la potencia asiática, quienes avanzaron hasta Taiwán en medio de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con la localidad que busca su independencia.

Recordemos que en horas de la madrugada de hoy, Nancy Pelosi viajó a la Cámara de Representantes del país asiático. Mientras que el estado de Xi Jin Ping mostró un descontento con los avances de la potencia norteamericana. Es por esto, que muchos temen el comienzo de una «tercera guerra mundial».

Un tema bastante complicado, que sin duda no deja a nadie y menos aún a Karol «Dance» Lucero. El popular influencer y connotado «funado» de la farándula chilena salió a redes sociales para comentar los conflictos entre ambas potencias.

La opinión de Karol Dance sobre una posible guerra

A través de su cuenta de Twitter, Karol Dance comentó la situación asegurando: «hay un mundo en conflicto. Qué lástima que existan posibilidades de una tercera guerra mundial«.

Por otra parte, según reportó La Cuarta, Karol Lucero continuó afirmando: «Taiwán vs. China, Moldavia vs. Transnistria, Ucrania vs. Rusia, Kosovo vs. Serbia… Y en el último lugar del planeta, Chile vs. Chile. la Humanidad no aprendió, no aprende y no aprenderá». Mira su publicación acá mismo:

Las noticias llegan a poco tiempo de que Karol volviera a redes sociales para referirse a todo el odio que recibió durante el Estallido Social. De dicha forma aprovechó de llamar a sus haters «unos aburridos«, destacando su trabajo como influencer de criptomonedas.