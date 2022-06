Karol Dance reflexiona sobre Johnny Depp: «Dejen de jugar a ser jueces»

Sin duda, una de las figuras más polémicas de la farándula chilena es Karol «Dance» Lucero. Actualmente, el ex-rostro de Mega, es un influencer a tiempo completo; compartiendo sus emprendimientos en Instagram y relacionándose con sus fieles fanáticos.

Ahora, Lucero volvió a la palestra luego de comentar uno de los juicios más impactantes del último tiempo; la batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp. Recordemos que la actriz perdió el litigio contra el protagonista de «Los Piratas del Caribe», y deberá pagar 15 millones de dólares por difamación.

La reflexión de Karol Dance sobre la victoria de Depp

El influencer utilizó su cuenta de LinkedIn para comentar la polémica batalla legal entre los actores hollywoodenses. Así, entregó una fuerte reflexión con respecto a la importancia que las redes sociales están teniendo sobre la opinión pública.

En esa línea, el ex-chico Yingo afirmó: «las redes lo condenaron antes que existiera un juicio y a muchos se les juzga sin siquiera existir alguna denuncia«.

«La presión social incluso obligó a sus empleadores a desvincularlo de proyectos. La violencia es mala en todas sus formas; dejen de jugar a ser jueces morales en las redes sociales«, agregó, según reportó La Cuarta.

Asimismo, continuó afirmando que: «no ocurre lo mismo con miles de inocentes que se enfrentan a acusaciones mentirosas y cuando llega su absolución; su vida ya está arruinada; su sentencia social; previa al juicio; lo condenó erráticamente para el resto de su vida«.

Finalmente, cerró afirmando: «en conclusión simple, no opinemos de lo que no sabemos, aprendamos a no meternos en la vida de los demás y a no juzgar sin conocer todos los antecedentes. Lo peor es que no tuvieron que demostrar que era culpable, él tuvo que demostrar que era inocente«. Y tú, ¿qué opinas? ¿Karol Dance debería ser juzgado de la misma forma que Johnny Depp?