Las postales más sensuales de Ignacia Michelson en Ibiza

Ignacia Michelson se ha visto involucrada en un par de temitas del mundillo del espectáculo durante las últimas semanas. Lo primero que salió a flote, fue su cercana relación de «amigos» con el destacado artista urbano nacional, Marcianeke. La chica Playboy aseguró que solamente se están conociendo, no están pololeando y que están en algo más «moderno».

Por otra parte, después de contestar unas historias de Instagram, creó una polémica que incendió farandulandia al hablar de la bailarina y ex Aquí se Baila, Vale Roth. En pocas palabras, le dijo que era una mujer «sin códigos, falsa y envidiosa».

Curiosamente, todo esto ha ocurrido desde que la ex chica reality pescó sus «pilchas» y se mandó a cambiar al otro lado del mundo, específicamente a Ibiza. Ignacia Michelson se embarcó no solamente en una aventura al cruzar el Océano Atlántico desde el pasado 22 de julio, sino que también en una serie de festejos sin fin en la isla del Mar Mediterráneo.

La libertad de Ignacia Michelson en Ibiza

«Mucha gente se pone salida de baño y como aquí hace calor todo el día, no hay problemas. En Chile siempre te están juzgando por cómo te ves. Acá nadie lo hace, cada uno va como quiere», aseguró la chica Playboy recientemente en conversación con LUN.

Ignacia Michelson también manifestó su comodidad con el espíritu fiestero que hay en Ibiza. «Es un sueño, completamente. Acá las fiestas duran hasta las 7 de la mañana y nadie te juzga», expresó la ex chica reality.

Asimismo, la modelo que posó para la versión mexicana de Playboy, volvió a retirar su molestia con el aspecto negativo que observa en nuestro país. «En Chile se visten pésimo, no se atreven a jugar porque todos te miran. A mí eso no me vale nada, no me importa», concluyó Michelson sobre la realidad que volverá a experimentar este 4 de agosto, la fecha de su regreso a Chile.

Las postales más sensuales de la chica Playboy durante su viaje