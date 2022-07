Vale Roth responde a Ignacia Michelson: «No soy amiga de ella»

La jornada de este viernes te contamos que Ignacia Michelson dejó la grande en sus redes sociales, luego de que en una sesión de preguntas y respuestas por Instagram se fuera con todo en contra de Vale Roth.

Resulta que toda la mocha comenzó cuando un seguidor le consultó si acaso era amiga de la bailarina. Frente a lo que la chiquilla respondió sin filtro: «Cero, me cae pésimo, es una mujer sin códigos y mentirosa».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que posteriormente Ignacia Michelson siguió explicando su mala onda con Vale Roth a través de un video. «Es una mujer sin códigos, falsa, envidiosa, lo tiene todo. Y sé que tiene buena vibra… no chicos, no le crean nada».

Junto con esto, la DJ señaló que la ex gimnasta habría tenido algo con una de sus ex parejas, además que salió con el ex de su hermana.

La respuesta de Vale Roth

Es en este contexto que Vale Roth no dudó en compartir su propio video a través de Instagram donde se defendió de los dichos de Ignacia Michelson.

«Describió a una persona que yo francamente no soy, yo no sé a quién está describiendo, no sé si está describiendo a una ex amiga suya, yo no soy amiga de ella, yo la he visto dos veces» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, agregó que «empezó a decir que no tengo códigos, que soy mentirosa, que no me compra la vibra que tengo, empezó a mezclar peras con manzanas. Pero yo sé en todo caso la mujeraza que soy, sé el valor que tengo y mi círculo cercano lo sabe».

«Hay que ver también de quién vienen las palabras para que te afecten o no. Blanca paloma no lo soy, me he mandado muchísimas cagas en toda mi vida, me he caído mil veces y me he parado, de eso se trata la vida» siguió Vale Roth.

Tras esto, aprovechó de explicar la relación que tiene con un ex de Michelson, señalando que «la cuestión es muy simple, tenemos amigos en común, obviamente que el ex va a estar ahí si yo estoy saliendo o lo que sea con un amigo de él».

«Y eso, no me interesa su ex. Nacha, siéntete más segura de ti, eri preciosa, eri mina, linda, estas en Ibiza, pásalo bien. Mira, una acá en Santiago caga de frío, chao, buen finde» cerró la chica fitness.