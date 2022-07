Kathy Orellana defiende a Camila Recabarren: «¡Es trabajadora conche…!»

Camila Recabarren sin duda se convirtió en la noticia de la semana recién pasada, pues una chilena en Estados Unidos la funó en redes sociales por no pagar el arriendo. Mientras que ella se defendió de las acusaciones, además de revelar que ahora vende piedras en la calle.

«No me importa, ni consumo, televisión, ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento, pero ya se fueron. Hoy no me muevo por lucas» es parte de lo que señaló la ex Miss Chile en un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

Es en este contexto que ahora Kathy Orellana salió al baile, pues la chiquilla compartió unos particulares videos en los que defiende con todo a Camila Recabarren por su nuevo trabajo, luego de que algunos de redes sociales salieran a criticarla.

Kathy Orellana defiende a Camila Recabarren

De acuerdo a lo consignado por la cuenta de Instagram Cachagua Realityy, la ex chica Rojo comenzó señalando que «Han pelado a la Camila Recabarren porque anda vendiendo… ¡es trabajadora conche…, qué se creen hue…! Son barsuos en criticar a la gente cuando es esforzada, cuando quiere luchar conche…».

Siguiendo por esta línea, Kathy Orellana agregó: «Yo estoy luchando, esa hue… está luchando y muchas más están luchando. Hasta cuándo chu… nos agarran para el hue… cuando estamos en la tele».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que su defensa a Camila Recabarren, rápidamente se convirtió en un desahogo con relación a sus propios problemas personales, especialmente los que ha tenido con su hermano.

«Se llenan el hocico diciendo que me ayudan… ¡mentira! Ando sola… mi hermano me debe casi 3 millones de pesos. Lo ayudé al conche…. cuando no tenía nada, y aquí me tiene botada el conche… no me paga ni 20 lucas. Este es el único medio que tengo para decir la verdad… no me da vergüenza» terminó su mensaje Kathy Orellana.