«Sin códigos, falsa y envidiosa»: Ignacia Michelson arremete contra Vale Roth

Ignacia Michelson la está pasando de lo lindo durante sus días de fiesta en Ibiza, la isla española en el Mar Mediterráneo. Desde allí se ha referido al «affaire» que tendría con Marcianeke y ha subido todo tipo de registros en su cuenta de Instagram.

«Es un sueño, completamente. Acá las fiestas duran hasta las 7 de la mañana y nadie te juzga. En Chile se visten pésimo, no se atreven a jugar porque todos te miran. A mí eso no me vale nada, no me importa», expresó la chica Playboy en una reciente conversación con LUN.

Pero no solo eso, ya que la ex chica reality no solamente se ha referido a temas amorosos y a sus fiestas en la paradisiaca isla. También ha interactuado bastante con sus seguidores, abriendo la caja de preguntas de sus historias de Instagram. Allí fue donde recientemente metieron al baile a nada más ni nada menos que a Vale Roth.

¿Qué dijo Ignacia Michelson sobre la ex Aquí se Baila?

La modelo nacional durante sus días de carrete en España, se animó a volver a interactuar con sus seguidores. Allí, uno de sus seguidores le consultaron si era amiga de Valentina Roth y que eso «sería una bomba». Por su parte, Ignacia Michelson no pensó de la misma forma.

«Cero, me cae pésimo, es una mujer sin códigos y mentirosa», respondió sin filtro la chiquilla. Además, en aquella misma línea, le preguntaron si la chica fitness le había hecho algo, a lo que Michelson respondió en video.

«Pues claro que me hizo, ¿quieren que les cuente el caldo? Y pruebas hay; pruebas, pruebas, pruebas, y más pruebas. Es una mujer sin códigos, falsa, envidiosa, lo tiene todo. Y sé que tiene buena vibra… no chicos, no le crean nada», soltó la chica Playboy sin ningún tipo de pudor.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que sus mismos seguidores le recordaron que hace solo un mes subía registros con Vale Roth, por lo que ella accedió a aclarar aún más el tema.

«Yo les voy a contar: yo me pelee con esa tipa y hace un tiempo me la encontré en una fiesta. Me dijo: ‘ay, vuélveme a agregar amiga’ y yo como soy relajada, obvio. Y después me hizo la perrada de las perradas máximas. Se pasa esa mujer, puras mentiras», remató Ignacia Michelson dejando la grande en farandulandia.